Winterswijk wil weten wat er in het buitengebied leeft

'Het gaat niet alleen om zonnepanelen of asbest, het hele scala moet aan bod komen', zegt wethouder Inge Klein Gunnewiek over de vooralsnog 750 geplande keukentafelgesprekken in het buitengebied, dat 2750 adressen telt.

'Het is een langgekoesterde wens', zegt Klein Gunnewiek over de gesprekken, die dankzij een cofinanciering via de Regiodeal van de Regio Achterhoek tot stand komt. Winterswijk legt de komende jaren 200.000 euro in.

Nieuwe toekomst

In tegenstelling tot andere gemeenten in de Achterhoek wil Winterswijk met álle bewoners in het buitengebed een 'breed en open gesprek' aangaan. 'We hebben vijf groepen in het buitengebied: agrariërs die doorgaan, agrariërs die stoppen, agrariërs die gestopt zijn, andere bedrijven en zeg maar de normale inwoners', aldus de wethouder, die er rekening mee houdt dat de boerenbedrijven ermee ophouden.

'Veel agrariërs zullen stoppen', zegt Klein Gunnewiek. 'Die mensen willen we helpen om samen een nieuwe toekomst te zoeken. We willen een mooi en leefbaar buitengebied houden. Een projectbureau neemt het project voor haar rekening.'