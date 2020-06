Belastinggeld naar zorgwinsten? Wethouder wil het niet uitzoeken

Uitzoeken hoeveel zorggeld uit de gemeentelijke schatkist daadwerkelijk wordt besteed aan zorg en welk deel naar winsten gaat, is zeer complex, stelt de Arnhemse wethouder Roeland van der Zee. De toegevoegde waarde van die informatie is in zijn ogen bovendien te beperkt ten opzichte van de moeite die het kost om dat boven tafel te krijgen.

Dat laat Van der Zee weten in reactie op de eerder dit jaar door de raad aangenomen motie die het college opdraagt om te onderzoeken hoeveel gemeentelijk zorggeld niet aan zorg wordt besteed.

Aanbieders zijn in meerdere domeinen actief, hanteren verschillende financieringsvormen, tarieven lopen uiteen en er zijn honderden zorgverleners, ziet Van der Zee. De hoeveelheid en moeilijkheid van de berekeningen zou de vraag van de raad ingewikkeld maken. Ook vraagt hij zich af: wat kunnen we dan met deze informatie?

'Inzicht heel relevant'

Maar dat inzicht is heel relevant, stelt fractievoorzitter Klaartje van Dillen (CDA). Zij vindt de reactie van de wethouder dan ook 'niet goed'. 'De raad is het hoogste orgaan, als zij informatie belangrijk vindt, is het aan het college om dat te leveren. De waarde daarvan wordt door de raad bepaald.' Een gemiste kans van het college, noemt Sabine Andeweg (D66) deze communicatie.

Eric Greving (PvdA) ziet wel dat het college erkent dat bovenmatige winsten onwenselijk zijn. 'Maar in onze ogen kun je daar wel meer op controleren dan nu wordt gesteld.' Volgens Greving is dit het moment om na te denken over het beperken van de marktwerking in de zorg en het controleren daarvan. Zijn GroenLinks-collega Mark Coenders vindt dat het college bijvoorbeeld ook steekproeven kan doen. Volgens hem kan de wethouder 'dit wat creatiever oppakken'.

'Niet uit te leggen'

'Niet uit te leggen', vindt PVV'er Coen Verheij dat het college het niet zinvol vindt om uit te rekenen hoeveel belastinggeld er opgaat aan winsten van zorgverleners. 'Ook niet te verantwoorden aan de inwoners van Arnhem.' Verheij vraagt zich af waarom het verschaffen van die informatie geen verplicht onderdeel is van het inkoopcontract.

Wel laat Van der Zee weten dat in de inkoopvoorwaarden met aanbieders is vastgelegd dat er wordt gestreefd naar een 'vanzelfsprekende soberheid'. In gesprekken zou worden getoetst of zorgkosten en -inkomsten in balans zijn. Zijn eigen VVD schaart zich wel achter de beantwoording van de wethouder. 'Wij zien ambtelijke capaciteit liever ingezet worden waar het echt nodig is', zegt raadslid Karin Kalthoff.

