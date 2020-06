Goed nieuws, je kunt tóch de Vierdaagse lopen!

Dat betekent dat iedereen zich vanaf vandaag kan inschrijven voor een route van 10, 20, 30, 40 of 50 kilometer per dag. Alleen wandel je niet op het officiële parcours in Nijmegen, maar op een zelfgekozen route. Wel is het de bedoeling dat je van 21 tot en met 24 juli loopt.

Het idee ontstond vrij snel na de afgelasting van het grote evenement in Nijmegen. 'Ondanks de grote teleurstelling toonden alle betrokkenen en deelnemers hun begrip. Maar toch liet het ons niet los. Wetenschappers drukken ons op het hart dat, juist nu corona in onze samenleving rondwaart, bewegen crucialer is dan ooit. Daarop zijn we op zoek gegaan naar een veilig alternatief voor hét wandelevenement van het jaar', meldt Paul Sanders van KWBN.

Bruls is blij

De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls is verheugd met de alternatieve Vierdaagse. 'Ik ben blij dat KWBN flexibiliteit toont en met dit initiatief deelnemers, maar ook andere wandelaars een verrassend mooi alternatief biedt. Natuurlijk hopen we volgend jaar iedereen weer gezond in Nijmegen te begroeten, maar voor nu vinden we het belangrijk dat mensen toch in beweging blijven en ontdekken hoe de wandelsport aan de volksgezondheid kan bijdragen.'

Als voorzitter van het Veiligheidsberaad vraagt hij iedereen wel om zich tijdens het wandelen de coronamaatregelen te houden.

Aandenken

Iedereen die de Vierdaagse voltooit krijgt een aandenken, al is dat geen officieel Vierdaagsekruisje. De app voor de Vierdaagse is enkele dagen voor aanvang van het evenement beschikbaar.

