Meerdere autoinbraken in Didamse straten

In auto's die geparkeerd stonden in een drietal straten in Didam is begin deze week ingebroken. Daarbij zijn onderdelen uit de auto's gestolen.

De inbraken vonden plaats in de nacht van maandag op dinsdag. De auto's stonden geparkeerd in drie straten, te weten de Singel, de Gerstekamp en de Rozenstraat. De dief of dieven hebben daadwerkelijk spullen uit de auto's meegenomen, namelijk airbags of andere onderdelen. Het is onduidelijk om hoeveel auto's het precies gaat.



Het is nog onduidelijk of het gaat om één dief of meerdere dieven. De politie is op zoek naar getuigen, maar ook naar mensen die camerabeelden hebben waar mogelijk de dader of daders op staan.