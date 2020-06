Høkersweekend afgelast vanwege corona

"Talloze stormen hebben Bennie Jolink en zijn mannen gedurende ruim veertig jaar høken al weten te doorstaan", aldus de organisatie van het Høkersweekend die aangeeft dat het virus teveel onduidelijkheid met zich meebrengt. Tijdens het weekend reizen de Anhangers - zoals de fans van Normaal zichzelf noemen - vanuit heel Nederland speciaal voor af naar de feesttent bij Café De Tol in Zelhem. Het café was vroeger de stamkroeg van Jolink en zijn muzikale vrienden. Hoewel Normaal nog maar enkele malen per jaar optreedt, kan de band nog altijd rekenen op een trouw legioen van een kleine tweeduizend fans. Daarmee is het volgens de organisatie tot op de dag van vandaag nog steeds een van de grotere fanclubs van Nederland.



Preses Henk Kelder legt uit waarom de organisatie het evenement doorschuift naar volgend jaar: "September duurt natuurlijk nog even, maar het is momenteel allemaal dusdanig onzeker dat we in een vroegtijdig stadium hebben besloten om het evenement door te schuiven naar volgend jaar september." Voor Kelder is de afgelasting extra wrang, omdat tijdens het weekend zijn boek over zijn 25-jarige carrière als voorzitter van het Angerhangerschap gepresenteerd zou worden.