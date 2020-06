Projectontwikkelaar wil duurzaam woongebouw in Waterstraat Velp

Vivare was eigenaar van het sinds 2015 leegstaande gebouw aan de Waterstraat 11 in Velp. In december 2017 is het gebouw verkocht aan Cornelis Huygens Projectontwikkeling. Deze projectontwikkelaar uit Vught, die zich vooral richt op transformaties van dergelijke leegstaande gebouwen, is van plan om zestig duurzame appartementen in het voormalige kantoorgebouw te realiseren.

De aanvraag omgevingsvergunning is hiertoe vorig jaar bij de gemeente Rheden ingediend. In verband met de afwijking van het bestemmingsplan (wonen in plaats van kantoor) doorloopt deze aanvraag momenteel de uitgebreide vergunningsprocedure.

Begin maart heeft al een informatieavond plaatsgevonden voor de omgeving. Degenen die gebruik hebben gemaakt van deze gelegenheid tot het stellen van vragen, waren met name geïnteresseerden in de huur van een woning van het project.

Geen arbeidsmigranten

'In Velp en omgeving gaan reeds geruime tijd geruchten dat er arbeidsmigranten in het gebouw worden gevestigd, maar dit is absoluut niet onze bedoeling', aldus de Vughtse ontwikkelaar.

'Wij realiseren uitsluitend reguliere woningen voor permanente bewoning. Onder de naam Velper Vliet realiseren we in het gebouw aan de Waterstraat zestig energiezuinige appartementen met een diversiteit aan oppervlakten en indelingen. Het gebouw is daardoor voor meerdere doelgroepen bereikbaar, dus niet alleen voor alleenstaanden of samenwonenden, maar ook voor gezinnen, omdat er ook grotere appartementen met 3 slaapkamers worden gerealiseerd. De transformatie levert zo tevens een bijdrage aan de gewenste woningdifferentiatie van de gemeente Rheden', vervolgt de ontwikkelaar.

In het ontwerp van Nexit Architecten uit Arnhem zijn de zestig twee-, drie- en vierkamerappartementen verdeeld over 4 bouwlagen.En het parkeren vindt aan de voor- en achterzijde plaats, geheel op eigen terrein.

'Hoewel bij transformatie geen eis tot gasloos geldt, is in dit project er wel voor gekozen om het gebouw af te koppelen van het gasnet. Hiermee wordt een energielabel A voor de woningen behaald en wordt tevens een bijdrage geleverd aan de door het Rijk geformuleerde duurzaamheidsambitie', licht de ontwikkelaar nog toe.

Het plan is om nog dit jaar over te gaan tot de realisatie van de woningen, zodat het project Velper Vliet eind volgend jaar afgerond kan worden. Immers, uit het actieplan Wonen 2020-2025 van de provincie Gelderland, blijkt dat er op korte termijn nieuwe woningen nodig zijn, om het enorme tekort op te lossen.