Deze dagbesteding is van levensbelang en daarom nooit dichtgegaan

Bij de Dorpswerkplaats in Ermelo zijn ze blij dat alle dagbestedingen weer open mogen. Al zijn ze hier juist nooit dichtgegaan. Want ze vervullen een belangrijke rol, zegt eigenaresse Daniëlle Terpstra. 'Voor deze mensen is het extreem belangrijk dat de dagbesteding er is, want anders zitten ze thuis en hebben ze niet zoveel te doen', legt Daniëlle uit. 'Als ze hier komen hebben ze toch een beetje het idee dat ze naar het werk gaan en een beetje meedoen in de maatschappij. Toch nog iets doen wat tastbaar is voor ze. Dat is ook wat we hier aan ze geven.'

Suïcidaal

Sylvia Huijer is één van de mensen die gebruikmaakt van de dagbesteding. Ze heeft psychische problemen en voor haar is de Dorpswerkplaats letterlijk van levensbelang: 'Voor mij is het heel belangrijk', vertelt ze. 'Als ik hier niet kan komen, dan voel ik me heel erg suïcidaal. Ik heb verder niemand. Ik heb wel familie, maar daar heb ik al 8 jaar niets van gehoord.'

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Afstand

Gelukkig voor Sylvia kan ze dus naar de Dorpswerkplaats. Daar kunnen maximaal zes cliënten terecht bij de dagbesteding.

'We zorgen in deze tijd ook dat we niet meer dan dit aantal mensen op de locatie hebben', zegt Daniëlle Terpstra. 'De locatie is groot genoeg om de afstand goed te kunnen waarborgen. Ook eten en koffiedrinken doen we allemaal uit elkaar, maar toch wel samen. En dat is gewoon heel belangrijk.'