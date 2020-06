Megastal in Hengelo onder vuur om 'onvoorstelbaar vieze stank'

Een megastal in Hengelo zorgt voor zoveel stankoverlast, dat er twee rechtszaken over lopen. Omwonenden procederen al twee jaar tegen varkenshouderij Hakvoort Lensink, maar nu wordt ook de overheid aangeklaagd vanwege de geuroverlast.

De zaak tegen de overheid gaat in totaal om zestien megastallen. Die in Hengelo wordt gezien als één van de grootste overtreders van de normen op het gebied van geuroverlast.

Onrecht

De aanklagers eisen dat de overheid betere bescherming biedt tegen de geuroverlast van de megastallen. Daarbij beroepen ze zich op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het recht op ongestoord woongenot van burgers zou door de stankoverlast worden geschonden.

'Overal waar varkens- en pluimveestallen als paddenstoelen uit de grond geschoten zijn. Ongeacht of daar nu al mensen woonden of niet. Voor die burgers voelt dit als een onrecht. Zij melden zich dan ook regelmatig bij de Raad van State. Vrijwel altijd krijgen zij daar nul op het rekest. Want daar controleert men alleen of het binnen de regels blijft: Het kan best zijn dat u stankoverlast heeft. Maar dat mag daar nu eenmaal', klinkt het.

Overschrijding geurnorm

Het bedrijf in Hengelo met bijna achtduizend varkens overschrijdt de norm flink. De geurnorm (odeur units per kubieke meter lucht) is vastgesteld op 14. In de dagvaarding heeft deze varkenshouderij een cijfer van 21,7. 'Maar het is inmiddels nog erger, het zit al op 28', zegt Nout Verbeek, die advocaat is in de zaak tegen de overheid.

'En als je dan bedenkt dat die norm voor de industrie op 5 ligt. Het is een onvoorstelbaar vieze stank', zegt de advocaat. 'Je moet je het voorstellen dat het volstrekt niet te harden is in je woning, als de wind verkeerd staat. In de eerste plaats moet alles supersnel dicht, want als je te laat bent heb je de lucht ook al binnen. Je kunt niet in de tuin zitten of je was ophangen. Soms is het zo erg dat je bij wijze van spreken op je tong proeft.'

'De varkenshouder zegt dat hij met minder dieren zijn exploitatie niet rond kan krijgen. Om aan de norm te voldoen, moet er eigenlijk een derde of misschien wel de helft van de varkens af', stelt hij.

Vieze leefomgeving

Het duurt nog wel even voordat de zaak tegen de overheid voor zal komen. 'De zaak is vandaag aangebracht, maar het zal tot zeker medio september duren tot er eventueel een mondelinge behandeling op zitting is. Punten die centraal staan zijn het klimaatgevaar en het woongenot, want hierin faalt de overheid met de bescherming van het woongenot. De geurbelasting is slecht tot extreem slecht. Mensen wonen daar in een mooie, maar vieze en dus hele slechte leefomgeving.'

Correct naar de buurt

De reactie van het bedrijf zelf is summier. 'Wij praten niet met de pers. We hebben in het verleden slechte ervaringen opgedaan. Wat ik kan zeggen is dat we correct zijn naar de buurt toe', is het enige wat Theo Hakvoort erover kwijt wil.

Luister het gesprek met advocaat Nout Verbeek op Radio Gelderland terug: