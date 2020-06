LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 9 juni

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

dinsdag 9 juni

17:31 - Regering moet oplossing zoeken ondernemers in grensstreek

De regering moet een oplossing zoeken voor ondernemers in de grensstreek die in de corona-noodregelingen voor ondernemers tussen wal en schip vallen. In de Tweede Kamer is daarvoor dinsdag een motie breed aangenomen.

Coalitiepartij CDA vroeg in de motie dat er uiterlijk 1 juli een oplossing komt voor ondernemers die net buiten Corona-regelingen van de overheid vallen. Het gaat om Nederlandse ondernemers die in België of Duitsland wonen, maar in Nederland hun brood verdienen en die door het woonlandbeginsel uitgezonderd zijn van een deel van de zogenoemde Tozo-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers).

Ze kunnen wel een lening bedrijfskapitaal krijgen, maar geen uitkering levensonderhoud. Die laatste is een gift die zij niet hoeven terug te betalen.

De initiatiefnemers riepen het kabinet op zo snel mogelijk om de tafel te gaan met buurlanden Duitsland en België, zodat er een oplossing komt voor circa 3.500 ondernemers in de grensstreek.

17:19 - Viruswaanzin.nl eist einde lockdown in kort geding tegen de Staat

In een kort geding eist Viruswaanzin.nl dat de Nederlandse Staat per direct alle COVID-19-maatregelen intrekt

Het kort geding wordt op 25 juni 2020 om 11.00 uur behandeld door de Rechtbank Den Haag. Op de website www.viruswaanzin.nl is de dagvaarding te lezen. Initiatiefnemers Willem Engel en Jeroen Pols stellen dat de maatregelen enorme schade aanricht zonder dat hiermee enig redelijk doel wordt gediend.

17:14 - Eindelijk weer repeteren voor Muziekvereniging Hummelo en Keppel

Dirk Jan Huntelaar (62) is blij weer samen met zijn fanfare te mogen repeteren. De Hummelose muzikant moest wekenlang alleen oefenen vanwege het coronavirus. 'Wie dat niet deed valt door de mand.'

'Het is topsport', Dirk Jan kan eindelijk weer aan de slag

14:47 - Reproductiegetal coronavirus schommelt rond de 1

Volgens de laatste inschatting van het RIVM besmet een coronapatiënt in Nederland nog altijd gemiddeld één andere persoon met het virus. Het 'meest aannemelijke' reproductiegetal schommelde eind mei rond de 1: even kwam het iets boven de 1 uit, daarna weer iets eronder.

De inschatting geldt tot 21 mei. Over de periode daarna doet het RIVM geen uitspraak, omdat de betrouwbaarheid van de cijfers simpelweg te klein is. Het aantal ziekenhuisopnames is bepalend voor het reproductiegetal, maar opnames worden vaak pas dagen later geregistreerd door de GGD.

Het reproductiegetal, ook wel de R0 genoemd, is belangrijk omdat het aangeeft hoe snel het virus zich verspreidt. Als het cijfer precies 1 is, besmet iedere patiënt één andere persoon en blijft het aantal coronagevallen dus stabiel. Onder de 1 dooft de epidemie langzaam uit, boven de 1 neemt het aantal zieke mensen toe.

14:40 - Provincie sponsort mondkapjes voor arme scholieren

Kinderen die onder de armoedegrens leven en met het ov naar school moeten, kunnen een mondkapje krijgen via het poject STOP Kinderarmoede. Die verspreidt circa 10.000 mondkapjes, bedoelt voor zo'n 5.000 kinderen die onder 'zeer armoedige omstandigheden' leven.

Het project wordt gesteund door de provincie Gelderland, die daarvoor 65.000 euro beschikbaar stelt. 'Met de schenking van deze goede mondkapjes is hopelijk een zorg weggenomen bij ouders en hun kinderen. Deze mondkapjes geven de scholieren de kans om na de lockdown weer te werken aan hun toekomst', zegt gedeputeerde Peter van 't Hoog.

14:10 - Geen nieuwe coronadoden en ziekenhuisopnames in Gelderland

Er is de afgelopen 24 uur geen nieuwe Gelderse coronadode bijgekomen als gevolg van het coronavirus. Ook gingen er geen nieuwe patiënten uit onze provincie naar het ziekenhuis, zo blijkt uit de laatste update van het RIVM. Dat betekent dat de tellers blijven staan op 674 coronadoden en 1505 ziekenhuisopnames in Gelderland.

In heel het land vielen er vijftien dodelijke slachtoffers te betreuren, wat het totaal op 6.031 brengt. Nog eens zes mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis (totaal: 11.800).

14:00 - Amphion op de rand van de afgrond

Schouwburg Amphion in Doetinchem dreigt door de coronacrisis om te vallen. Directeur Charles Droste zegt dat de anderhalvemeterregels het onmogelijk maken om het theater nog met voldoende gasten te vullen. 'Al onze inkomsten liggen stil. Andere organisaties, die minder eigen inkomsten hadden, hebben daar nu minder pijn van dan wij. We missen per maand richting de twee, drie ton aan omzet. We lijden maandelijks een nettoverlies van 75.000 euro.'

Droste ligt er wakker van, bekent hij. Amphion móet in september helder hebben waar een half miljoen euro vandaan gehaald kan worden. 'Als dat niet lukt, hebben we een onoverkomelijk probleem. Dan kunnen we de rekeningen niet meer betalen.'

Foto: Omroep Gelderland

13:48 - Nijmeegs café stopt er na 19 jaar mee vanwege de coronaregels

De eigenaren van De Ontmoeting in Nijmegen trekken na bijna twintig jaar de stekker uit hun café-restaurant. De coronaregels doen de tapaszaak de das om, stellen Nicole en Hans de Roo.

Het restaurant ging op 1 juni nog wel open, maar de eigenaren zagen al snel dat het een onmogelijke opgave zou worden. 'Binnen en buiten op het terras hebben we in totaal 87 zitplaatsen. Willen we ons aan die 1,5 meter-regel houden, dan kunnen we 22 gasten ontvangen. Dan verlies ik 75 à 80 procent van de omzet. En dat is ook niet meer terug te verdienen. Dan is stoppen de enige optie. Want anders lopen de verliezen steeds verder op', zegt Nicole de Roo in het NOS Radio 1 Journaal.

Foto: NOS

12:49 - Mondkapjes in het Modekwartier

Mondkapjes mogen ook best hip zijn. Dat blijkt wel uit een kort rondje door het Modekwartier in Arnhem:

Foto's: Omroep Gelderland

12:27 - Bijna 17.000 zorgmedewerkers hebben corona opgelopen

Het coronavirus is tot nu toe vastgesteld bij 16.973 mensen die in de zorg werken. Het is niet bekend waar ze het virus hebben opgelopen. 529 zorgmedewerkers zijn opgenomen in een ziekenhuis en elf mensen die in de zorg werken zijn sinds het begin van de uitbraak overleden.

Het is de tweede keer dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) cijfers over corona in de zorg naar buiten brengt. Op 30 april meldde het instituut 13.884 besmettingen, 458 ziekenhuisopnames en negen sterfgevallen in de zorg.

De jongste overleden zorgmedewerker was 45 jaar, de oudste 69. Zeven van de elf overledenen hadden al gezondheidsproblemen. Van twee slachtoffers is dat nog niet bekend.

10:56 - Horecazaak dicht na nieuwe overtreding van coronaregels

Een horecagelegenheid in Ermelo moet de komende twee weken dichtblijven. De zaak aan de Stationsstraat heeft zich volgens de gemeente afgelopen zaterdag niet aan de coronaregels gehouden. En dat was niet voor het eerst.

Foto: Pixabay

09:08 - 'Grote verdeeldheid over corona-app'

Nederland is erg verdeeld over de corona-app die de overheid wil laten maken. Sommigen zouden de app het liefst direct installeren, terwijl anderen het juist kwalijk vinden dat zo'n app er komt. Ook is er een 'zwevende' groep die meer informatie wil over de voorwaarden en eigenschappen van de app. Die groep twijfelaars is mogelijk doorslaggevend voor het streven van het kabinet om de gewenste dekkingsgraad van 60 procent te halen, stellen onderzoekers van de TU Delft, Universiteit Maastricht en de Vrije Universiteit Amsterdam.

De app moet de GGD'en helpen uitzoeken met wie coronapatiënten in contact zijn geweest. Die mensen zijn misschien besmet geraakt en kunnen daarover via de app worden gewaarschuwd. Dat moet helpen om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

08:22 - Onder druk ondernemen

Door de coronacrisis moeten ondernemers alle zeilen bijzetten om hun bedrijf draaiende te kunnen houden. In GLD doc volgen we vier Gelderse bedrijven uit verschillende sectoren, die ieder op hun eigen manier de zeilen moeten bijzetten om hun bedrijf draaiende te houden in coronatijd. Welke problemen geeft de coronacrisis, welke creativiteit is nodig en welke kansen dienen zich aan? We kijken naar ondernemers in de horeca en evenementenbranche, de bouw, de makelaardij en de maakindustrie. Ieder heeft zijn eigen unieke verhaal.

Bekijk de documentaire:

 

De aflevering is dinsdag om 17.20 uur ook te zien op TV Gelderland (elk uur herhaald).

08:14 - Angst voor tweede coronapiek is groot bij artsen en verpleegkundigen

De intensive care van het Nijmeegse Canisius Wilhelmina ziekenhuis ligt behoorlijk vol. De standaard 12 bedden zijn zelfs uitgebreid met eentje erbij. Tussen de andere zieken liggen vier corona-patiënten. 'Mensen denken dat het weg is, maar het is niet weg', zegt Annemiek Harhuis, hoofd van deze IC.

 

07:48 - 'Helft van de Nederlanders gaat deze zomer niet op vakantie'

Bijna de helft van Nederland gaat deze zomer niet op vakantie. Dat meldt EenVandaag op basis van een peiling onder ruim 29.000 mensen. 48 procent van hen zegt deze zomer thuis te blijven omdat ze de coronarisico's in eigen land beter kunnen inschatten.

Een derde van de ondervraagden wil wel weg. Van hen blijft 42 procent wel in Nederland. Volgens het onderzoek is ook voor die groep de veiligheid doorslaggevend. 'Als er toch iets misgaat ben ik in ieder geval snel thuis is de gedachte.'

De mensen die wel naar het buitenland op vakantie gaan, maken zich weinig zorgen over het coronavirus op hun vakantiebestemming, aldus EenVandaag. Dat meldt verder dat de ondervraagden verdeeld zijn over de vraag of het goed is dat er ook weer toeristen naar Nederland komen.

07:27 - Walkthrough diplomering op de hogeschool

Studenten die hun diploma behalen bij Saxion, krijgen toch een feestelijk afscheidsmoment. De hogeschool organiseert in Apeldoorn, Deventer en Enschede een zogenoemde 'walkthrough diplomering'. Samen met twee gasten komt de afstudeerder zijn of haar diploma over een rode loper in het gebouw van Saxion ophalen, met langs de route een aantal feestelijke momenten.

De walkthrough begint met een videoboodschap van de directeur en een welkomstdrankje. Daarna volgt het officiële moment: de ondertekening en het in ontvangst nemen van het diploma in een feestelijk aangeklede ruimte. Docenten en medewerkers zorgen volgens Saxion voor een persoonlijke ontvangst en begeleiding. Bij het verlaten van de ruimte komt de student langs een borrelbox (voor thuis) en een wand waar ze op de foto worden gezet. Daarmee is de walkthrough diplomering ten einde.

Foto: Pixabay (ter illustratie)

07:15 - 'Niet hele sectoren testen, maar alleen bij risico's'

De GGD kan niet alles en iedereen testen op corona. 'Hele sectoren zoals de slachthuizen testen op het virus, gaat niet lukken. Het testen moet behapbaar blijven.' Dat zei burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen maandag na afloop van het beraad van de burgemeesters van de 25 Veiligheidsregio's.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) was hierbij aanwezig. De Jonge liet eerder weten dat hij wel voorstander was van een branchebeleid. De afgelopen tijd hadden meerdere slachthuizen te maken met corona-uitbraken.

Volgens Bruls moet er getest worden als je al weet dat iemand mogelijk besmet is met het virus of als er een behoorlijk risico is op besmetting. 'Er moet wel een aanleiding zijn om te testen of om extra onderzoek te doen. Wij kunnen niet oneindig een beroep doen op de capaciteit van de GGD. Dat gaat ten kostte van testen in bijvoorbeeld het onderwijs. De GGD'en in het land zijn al enorm belast. Daarom moeten wij risicogestuurd optreden', aldus Bruls die voorzitter is van het beraad. Hij zegt dat per regio moet worden gekeken welke maatregelen het beste kunnen worden genomen.