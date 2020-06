'Wij delen hier de lakens uit!', personeel ziekenhuis is het helemaal beu

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Santiz heeft de eis voor een eigen ondernemingsraad voor het SKB afgewezen en daarop is de belangenvereniging naar de rechter gestapt, waardoor een gesprek tussen beide partijen van de baan is. 'Anders kunnen we ons recht nooit meer terughalen als we dat willen', zegt voorzitter Ineke Brundel van de belangenvereniging, waar zich 900 van de 1100 medewerkers van het SKB bij hebben aangesloten.

'In der minne'

Het SKB is een ziekenhuis met eigen vestiging en heeft recht op een ondernemingsraad. De belangenvereniging wil daarnaast 'een zelfstandig en volwaardig SKB, met acute zorg, kinder- en kraamzorg en behoud van werkgelegenheid', zo valt in een intern memo te lezen.

De SKB-medewerkers moeten, nu ze naar de rechter zijn gestapt, zelf opdraaien voor de juridische kosten, zo blijkt uit hetzelfde memo: 'Op de mail wordt niet positief gereageerd; de kosten van de juridische ondersteuning worden alleen vergoed wanneer we in der minne schikken (dat betekent dat we niet meer naar de rechter kunnen gaan, red.).'

Spandoeken

De belangenvereniging heeft dinsdagmiddag spandoeken opgehangen aan de gevels van het ziekenhuis in Winterswijk, om hun onvrede kracht bij te zetten. Zo moest de Raad van Toezicht het ontgelden: 'RvT eruit, wij delen hier de lakens uit!'.

De belangenvereniging betreurt het dat ze niet in gesprek is gekomen met de Raad van Bestuur. 'Opnieuw zijn we zeer teleurgesteld dat we de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht niet van kunnen doordringen waar we voor staan. Het lukt niet om de inhoudelijke discussie aan te gaan. Wij proberen steeds het gesprek aan te gaan, maar worden door de macht in de hoek gezet.'

Er is sprake van een weloverwogen actie, zegt de belangenvereniging: 'Er zijn geluiden dat we alleen op emotie varen, dit is echter onjuist. Wij hebben diepgewortelde zorg dat goede basiszorg dicht bij de patiënt verdwijnt voor de gehele Achterhoek, en dat een grote werkgever in de Achterhoek verdwijnt.'

Jeltje Schraverus

De Raad van Bestuur van Santiz komt woensdag met een reactie, aldus een woordvoerder van het ziekenhuisbestuur. Dat geldt ook voor de mogelijke benoeming van Jeltje Schraverus als interim-voorzitter van de Raad van Bestuur. Ze komt boven de bestuurders Erwin Bomers (Slingeland) en Bijar Altalabani (SKB) te staan en moet het onderzoek leiden naar óf een definitieve fusie van beide Achterhoekse ziekenhuizen óf juist het afbreken van de fusie.

Het is de bedoeling dat Schraverus maandag begint met haar werkzaamheden. Ze is overigens niet de eerste keus. De beoogde opvolger van de al snel weer vertrokken Rolf de Folter besloot echter zelf onlangs te bedanken voor de eer als gevolg van alle onrust die met name in de oostelijke Achterhoek is ontstaan.