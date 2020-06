Jos leverde na 39 jaar een boek in bij de bieb: 'Ik heb het waarschijnlijk niet eens gelezen'

De man die maandag in Groesbeek na 39 jaar alsnog het boek Terug naar Oegstgeest van Jan Wolkers terugbracht naar de bibliotheek, was het boek uit het oog verloren nadat hij het voor school moest lezen. 'Ik heb het waarschijnlijk niet eens gelezen', vertelt Jos Roelofs (59) dinsdagavond op Radio Gelderland. 'Dat soort boeken lees je niet voor je lol.'

Toen Roelofs de zolder opruimde, kwam het boek boven water tussen de oude schoolspullen. Hij vermoedt dat het boek verplichte kost was. 'Maar ik vond dat niet zo toegankelijk en dan belandt zoiets snel in een hoek. Er gingen toen ook boekverslagen rond die we gebruikten als voorbereiding op de mondeling', vertelt hij.

Het boek had 5 maart 1981 ingeleverd moeten worden. De leesgeldboete is in 39 jaar inmiddels opgelopen naar 1530,75 euro, berekende de bibliotheek. Ware het niet dat dat verjaard is en er sowieso een plafond van 5 euro boete geldt bij de bieb in Groesbeek.

'Ik twijfelde nog heel even of ik het in de kliko zou gooien, maar nee, ik wilde het gewoon netjes terugbrengen. Als ik zo'n boete zou moeten betalen, haalde ik hem weer op en gooide ik hem alsnog in de kliko', aldus Roelofs.

Zonder chip

Spannende omzwervingen heeft het boek niet gemaakt: het is van Roelofs' ouderlijk huis één keer mee verhuisd naar zijn huidige huis. Hoewel Roelofs het een paar keer zei, had de bieb niet meteen door dat het boek echt 39 jaar te laat was. 'Ze zeiden 'zet maar in de zelfservicekast voor inleveren'. Maar daar gebeurt natuurlijk niks met een boek zonder chip. Toen ben ik maar gegaan.'

