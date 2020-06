300 handtekeningen opgehaald, maar wethouder zegt er niks mee te kunnen

'Daar hebben we geen basis voor', stelt Verstand. Dat er van de 350 uitgedeelde pamfletten in de buurt 300 getekend bij de opstellers terugkwamen, betekent volgens hem vooral dat er kennelijk een grote groep mensen zegt dat ze het niet mooi vinden. 'Daar kan ik me iets bij voorstellen en dat is vervelend voor hen, maar we kunnen er weinig aan doen.' Volgens Verstand heeft de eigenaar van het perceel binnen de geldende afspraken gehandeld.

'Van alles en nog wat beloofd'

Maar daar denken de indieners van de petitie anders over. Volgens Gien Koopmans is er 'van alles en nog wat' beloofd over het herstel en behoud van het landschap, wat nu niet wordt nagekomen. 'Een landschap zonder hekken, met een gebiedseigen haag als schuilplaats voor kleine dieren', zegt de petitie. Zij vragen dit 'voor Oosterbeek zo unieke cultuurhistorische landschap' te herstellen.

De hekwerken langs bij de Geelkerkenkamp. Foto: Vijf Dorpen in ’t Groen

'We kunnen van mening verschillen, maar we gaan niet liegen. Dan ondergraaf je de democratie', stelt Koopmans. Zelf loopt ze al meer dan 30 jaar dagelijks met haar hond langs het bewuste stuk. 'Ik hoor daar nu alleen maar onrust en gemopper.'

'Rechter gaat oordelen'

Volgens Verstand lopen er nog een aantal bezwaarschriften in de al jaren slepende kwestie, onder meer ingediend door de vereniging Vijf Dorpen in ’t Groen. 'Daar gaat de rechter over oordelen.' Een gesprek om in overleg met de eigenaar tot een oplossing te komen zou door Vijf Dorpen in ’t Groen zijn afgewezen, zegt Verstand.

'Wil me veilig en niet geïntimideerd voelen'

'Ongehoord en kwalijk', noemt voorzitter Flip Witte die stellingname van de wethouder. 'Ik heb aangegeven dat ik wel wil praten, maar daarvoor moet hij de juiste voorwaarden scheppen.' Iedereen moet zich comfortabel, veilig en niet geïntimeerd voelen bij zo'n gesprek, stelt Witte. 'En dat is op dit moment niet het geval.' Wat daarvoor nodig is, daar wil Witte niet op ingaan maar volgens hem kent de wethouder die voorwaarden.

Tot slot adviseert Verstand aan de buurtbewoners om de petitie bij de eigenaar van het perceel voor te leggen. 'Misschien wil hij er iets mee doen.' Zij kunnen nog wel een inhoudelijke reactie van hem tegemoet zien waarin hij het collegestandpunt uit zal leggen. Ook wijst hij er nog op dat het totale perceel in zijn ogen 'enorm is verbeterd'. 'Het is zoveel groener geworden en het uitzicht is er nog steeds.'

