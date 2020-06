Biomassacentrales in Ede verminderen uitstoot onder druk van gemeente

Warmtebedrijf Ede gaat onder druk van de gemeente extra maatregelen nemen om de uitstoot van de biomassacentrales 25 tot 35 procent terug te dringen. Dat staat in een brief van het gemeentebestuur aan de gemeenteraad.

De gemeente Ede heeft bij de eigenaar van de biomassacentrales aangedrongen op het nemen van extra maatregelen 'naar aanleiding van de klachten en de media-aandacht over de effecten van de centrales op de luchtkwaliteit', is te lezen.

Luchtfilters

Welke maatregelen het bedrijf precies gaat nemen is nog niet bekend. 'Maar je moet denken aan andere filtertechnieken met minder uitstoot tot gevolg', zegt een woordvoerder van het energiebedrijf. Warmtebedrijf Ede wil de emissies met 25 tot 35 procent omlaag halen.

Daarbovenop komt mogelijk nog een uitstootreductie, als het bedrijf subsidiegeld voor aanvullende maatregelen krijgt. Het gaat om miljoenen euro's, vertelt de woordvoerder. 'Donderdag willen we dat inbrengen informatieve raadsbijeenkomst.'

Extra metingen voor fijnstof

Naast het terugdringen van de emissie, worden er in de toekomst ook extra metingen gedaan om de fijnstofuitstoot goed in kaart te brengen. De Omgevingsdienst Regio Arnhem gaat dat op verzoek van de gemeente Ede doen. En Warmtebedrijf Ede laat zelf ook een onderzoek uitvoeren.

Informatie over fijnstof ontbrak tot nu toe. Dat is namelijk nooit gemeten omdat er geen wettelijke meetverplichting voor is. Omwonenden en milieuorganisatie Mobilisation for the Environment hadden daar kritiek op. Daarnaast twijfelen ze aan de betrouwbaarheid van de huidige metingen, die op afgesproken tijden door SGS Nederland worden uitgevoerd.

Informatiebijeenkomst biomassa Ede

Donderdagmiddag is er informatiebijeenkomst over de biomassacentrales in Ede. Daar hadden gemeenteraadsleden om gevraagd omdat er er bij hen zorgen zijn om de gezondheidsgevolgen van de biomassacentrales.

Milieudeskundige Johan Vollenbroek van Mobilisation for the environment, Robert Van Rheenen van Omgevingsdienst de Vallei en Valentijn Kleijnen van Warmtebedrijf Ede zullen hun visies geven in het kader van de Edese biomassadiscussie. De bijeenkomst start om 15.00 uur en is live op de website van de gemeente Ede te volgen.

