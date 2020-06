De provincie heeft kritiek op stikstofplannen van het Rijk

Het kabinet wil dat in 2030 nog maar maximaal de helft van alle natuurgebieden in Nederland met een stikstofprobleem kampt. 'Zonder een keuze te maken welke gebieden hersteld moeten worden', stelt Gelderland. Volgens de provincie levert dat in heel Nederland betere natuur op, maar is de Veluwe daarmee niet gered.

'Lukraak opkopen niet tegen te houden'

Bovendien komen er signalen binnen dat er aan boerenbedrijven op de Veluwe wordt getrokken vanwege de stikstofruimte. De provincie is bang dat met huidige beleid boeren op de Veluwe worden opgekocht om straks in de Randstad een woonwijk aan te kunnen leggen. 'We willen alles op alles zetten om wild west-praktijken te voorkomen', reageert gedeputeerde Peter Drenth. Straks kunnen bedrijven zoals boeren worden opgekocht, om zo stikstofruimte te creëren. Als dat ongecontroleerd gebeurt - zo is de angst - verloedert het platteland en wordt de agrarische sector leeg gekocht.

Volgens Gelderland zijn steeds meer initiatiefnemers afhankelijk van de beschikbare stikstof op de Veluwe. 'Als er geen maatwerkaanpak voor de Veluwe komt, is het lukraak opkopen niet tegen te houden. En dit terwijl de natuur er nog steeds slecht voorstaat', aldus Drenth.

Maak een eerlijke verdeling

Daarom wil het Gelders college een 'maatwerkaanpak' voor de Veluwe. Opgekochte stikstofrechten moeten dan - deels - worden gebruikt voor ontwikkelingen op de Veluwe: een eerlijke verdeling, noemt de provincie dat.

Maandag was Johan Remkes - met zijn adviescommissie voor stikstof - ook al kritisch op het kabinetsbeleid. Hij wil dat de stikstofuitstoot binnen tien jaar met vijftig procent is gereduceerd en dat niet vijftig procent, maar nog maar 25 procent van de natuurgebieden met een stikstofprobleem kampt.