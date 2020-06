Campingeigenaar Harry blij: toiletten en douches mogen eerder open

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Eigenaar van camping De Pampel in Hoenderloo Harry Uithol, heeft net als veel andere ondernemers binnen de toeristensector engelengeduld moeten hebben. Sinds de invoering van de coronamaatregelen waren bezoekers eerst niet en later met anderhalvemeterregel wel welkom. Maar twee maanden lang moest zijn sanitairgebouw op slot om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Als het aan Uithol ligt, hadden de campings in de pas kunnen lopen met de openstelling van de horeca. 'We zijn allemaal wel doordrongen van de noodzaak van de coronamaatregelen, maar 1 juni had ook gekund. Dan hadden we de drukte een volle maand kunnen spreiden. En we hebben hier zoveel ruimte dat het makkelijk had gekund. Maar goed we willen natuurlijk altijd meer.'

'We willen dat mensen hun vakantie een beetje spreiden en dan moeten die toiletgebouwen natuurlijk open zijn', zegt minister Hugo de Jonge. Volgens Uithol lagen anderhalve maand geleden alle veiligheidsprotocollen al klaar en op tafel om uitgewerkt te worden maar Den Haag wilde nog wachten.

Frustratie en omzetverlies

De afgelopen maanden heeft de eigenaar er alles aan gedaan om eerder open te kunnen en zijn gasten een toiletvoorziening te bieden. Zo installeerde hij een stoplichtsysteem op alle veiligheidsmaatregelen die in Hoenderloo al werden genomen. Er werd een looproute en een spatscherm geplaatst en het 'Spetterbos' voor de kinderen werd afgesloten, net als de toiletten.

Toch bleef het sanitairgebouw volgens overheidsregels dicht. Ook de speciaal gehuurde coronaproof toiletten mochten niet gebruikt worden.

Ook Hiswa-Recron ontging de logica van de volgorde in de versoepeling van de coronaregels per branche. De ondernemersorganisatie voor watersport en recreatie had het licht het liefst zo snel mogelijk op groen voor sanitairgebruik op campings die voldoen aan alle coronamaatregelen. Het seizoensbedrijf in Hoenderloo is door de misgelopen bezoekers 40 procent van de omzet kwijt.

Uithol is opgelucht dat er eindelijk schot zit in de zaak. 'Het is heel vreemd, normaal begint ons seizoen op 1 april en nu pas maanden later. Maar gelukkig is het zover en kunnen we ook de senioren mensen nog een halve maand extra genieten van de rust en ruimte die de Veluwe biedt, ze staan te trappelen. Op 15 juni neem ik er een pilsje op!'