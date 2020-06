Bouwplan groenstrook Varsseveld in ijskast

'We hebben een petitie die we gaan aanbieden aan de raad binnenkort, dat zijn ruim tweeduizend handtekeningen', aldus omwonende Dorien Wagenaar. Na het aanbieden van de handtekeningen is het aan de raad om te besluiten over de voortgang van de plannen. Wethouder Ben Hiddinga ziet in de petitie een serieus signaal dat door de buurt naar buiten wordt gebracht: 'Tot het moment dat de raad over de plannen gesproken heeft, lijkt het ons niet verstandig om verder te gaan met de ontwikkeling van de groenstrook aan de Emmastraat, omdat we de raad de kans willen geven daar over van gedachten te wisselen.'



Waar de buurt eerder in een onprettige sfeer tegenover de gemeente stond, zijn de verhoudingen door de handreiking van Oude IJsselstreek weer genormaliseerd. 'We hadden verschillende beelden en verschillende vertrekpunten', legt Hiddinga de situatie uit. 'Dat heeft geleid tot wat weerstand. Dat hebben we vandaag uitgesproken met elkaar.' Wagenaar omschrijft de sfeer als 'heel goed': 'We hebben goed met elkaar kunnen praten en naar elkaar kunnen luisteren. Iedereen heeft kunnen zeggen wat hem dwars zat. Dat was heel fijn.'



Vertrouwen in de toekomst

Dankzij de prettige sfeer en de uitkomst van de bijeenkomst, kijken zowel de buurt als de wethouder met vertrouwen naar de toekomst. 'Ik denk dat we met zijn allen goede stappen hebben gezet om weer vertrouwen te krijgen in elkaar', aldus Wagenaar. Hiddenga besefte dat de buurt een duidelijk boodschap had voor hem: 'Luister goed naar ons, zodat we samen tot goede plannen kunnen komen voor Varsseveld.'