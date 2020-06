Kattenschutter teistert buurt in Hedel: 'Schiet liever met een waterpistool'

'We hebben liever dat de kat helemaal nat thuiskomt dan met een kogel in zijn nek. Gooi een emmer water over de kat of beschiet hem met een waterpistool. Na een paar keer leren ze het echt wel af,' legt Sheila Baegen uit.

Haar kat Memphis kwam thuis met een kogel in zijn nek. Het kogeltje heeft de dierenarts eruit gehaald. Het is niet de eerste kat die in de wijk is beschoten. Eerder dit jaar werd de kat van Alexis van den Bogaard, die een straat verderop woont, zelfs doodgeschoten.

De eigenaresse: 'Het kogeltje heeft zijn ingewanden geraakt. We moesten hem laten inslapen.' En ook de tweede kat van Van den Bogaard is beschoten. 'Het kogeltje weghalen is te gevaarlijk dus die zit er nog.'

De kattenbaasjes in de buurt zijn het zat. 'Het zou natuurlijk mooi zijn als de dader gepakt en gestraft wordt, maar we willen vooral dat het stopt,' zegt een buurvrouw. Zij looft een beloning uit van 250 euro voor de gouden tip.

Sinds een jaar een dierenpolitie

Baegen deed dinsdagochtend aangifte bij de dierenpolitie in Zaltbommel. Sinds een jaar werken er twee agenten die dierenleed proberen te voorkomen.

Baegen: 'De kans dat de dader wordt gepakt is heel klein. Ik hoop door mijn verhaal te doen de dader te bereiken. Er zit zoveel liefde achter een kat. Die persoon die Memphis heeft beschoten heeft daar volgens mij geen idee van.'

Een kaartje van de buren

De rest van de buurt leeft mee. Zo kreeg Memphis zelfs een kaartje van de overbuurvrouw om hem beterschap te wensen.

Ook met de buren die niet zo van katten houden, gaat Baegen het gesprek aan. 'Er wonen hier best veel katten in de straat. De overbuurman houdt niet van katten die poepen in zijn tuin. Ook tegen hem heb ik gezegd dat hij een waterpistool kan gebruiken.'