Wapenstok voor boa’s: 'In Ede doen we dat al twintig jaar'. Foto: Omroep Gelderland

Burgemeester René Verhulst van Ede vindt het een goede zaak dat boa’s in heel Nederland straks makkelijker een wapenstok kunnen krijgen. Sterker nog: hij drong zelfs aan op een versoepeling van de regels bij de minister. En die komt er.

De discussie over wapens bij zogenoemde buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) laaide op na een incident in IJmuiden afgelopen Hemelvaart. Een boa werd belaagd door jongeren en eindigde in het ziekenhuis.

Al 20 jaar wapenstokken in Ede

'In Ede wordt de wapenstok al 20 jaar gebruikt door boa's', vertelt burgemeester Verhulst. 'Hij wordt zelden gebruikt, maar het geeft de boa zekerheid dat hij zich kan beschermen als het nodig is.' Een wapenstok is volgens Verhulst van groot belang. 'Boa's hier zijn ook echt wel eens belaagd a la IJmuiden. En dan ben je blij dat je een wapenstok hebt.'

'Het betekent niet dat boa's naar situaties worden toegestuurd waar eigenlijk politie moet zijn', benadrukt Verhulst. 'Het is echt een bescherming- en een verdedigingsmiddel.' Noodzakelijk vindt hij, omdat boa's niet alleen parkeerwachters zijn, maar bijvoorbeeld ook in het nachtleven en met opstandige jongeren werken.

Minister van Justitie is om

Minister van Veiligheid en Justitie Ferd Grapperhaus stond altijd afwijzend tegenover geweldsmiddelen bij boa's. Hij vond dat het geweldsmonopolie bij de politie hoort te liggen. Maar inmiddels is hij, na onder meer aandringen van de Edese burgemeester, om.

'Samen met mijn collega's van Haarlem en Breda heb ik vorige week overleg gehad met minister Grapperhaus en daar aangegeven dat de wapenstok voor boa's als verdedigingsmiddel wel heel belangrijk is', vertelt Verhulst. Hij noemt Ede een 'goed voorbeeld'. 'Ik ben blij dat ik dat heb kunnen aangeven. Je steekt veel tijd in lobby, dat is niet altijd succesvol, maar deze keer gelukkig wel.'

Versoepeling in heel het land

In een kamerbrief van afgelopen vrijdag kondigde Grapperhaus versoepeling van de regels aan (pdf.). De rol van de 'lokale driehoek' van burgemeester, justitie en politie wordt vergroot. De minister hoeft dan niet meer apart toestemming te geven. Daardoor kunnen boa's straks sneller een wapenstok krijgen.

Er komen pilots op verschillende plekken in het land. De ambtenaren moeten daar, net als nu al gebeurd in Ede, een opleiding krijgen voor het gebruiken van de wapenstok. Op plekken waar boa's al gebruik maakten van een wapenstok, mogen ze dat blijven doen. De buitengewoon opsporingsambtenaren hadden ook om pepperspray gevraagd. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan.

Zie ook: