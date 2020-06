Man die met drugslab rondreed, blijft langer in de cel

De 40-jarige man uit Beuningen, die op 26 mei op de A12 bij Schaarsbergen is aangehouden met de materialen voor een compleet drugslab, moet nog zeker 45 dagen in voorarrest doorbrengen. De raadkamer van de rechtbank Oost-Nederland wil meer over het onderzoek naar het rijdende lab weten voordat een definitief besluit over gevangenhouding voor langere duur kan worden genomen.

Doorgaans staat er voor een verblijf in voorarrest bij een zwaar vergrijp negentig dagen tot aan de eerste pro forma-zitting aan de rechtbank. De raadkamer - het onderdeel van de rechtbank dat een nieuw aangebrachte zaak beoordeelt - heeft afgelopen donderdag tijdens zitting echter voor het aantal van 45 dagen voorarrest gekozen.

Dit omdat er nog veel onduidelijk is over de betrokkenheid van de chauffeur uit Beuningen bij het illegale lab dat hij vervoerde, zo laat een woordvoerder van de rechtbank in Arnhem weten. Het rechercheonderzoek naar de eigenaren van het vervoerbare drugslab is nog volop gaande, meldt het Openbaar Ministerie in een aanvullende reactie.

De bestuurder van de vrachtwagen had overigens bij zijn aanhouding een gsm-jammer bij zich. Dat is een apparaat dat wordt gebruikt om te voorkomen dat mobiele telefoons signalen kunnen ontvangen van een gsm-mast. Het bezit ervan is in Nederland verboden.

Lab was al in productie

De vrachtwagen reed die middag in mei op de A12 van Arnhem richting Ede, toen waarnemers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid van de politie onraad roken. Uit registratiegegevens bleek dat de wagen al eens eerder in een verdachte situatie was opgevallen.

De agenten hielden de wagen aan op de parkeerplaats De Schaars, ter hoogte van Schaarsbergen bij het Shell-tankstation langs de A12. In de laadruimte troffen ze allerhande parafernalia: vaten, jerrycans, trommels, slangen en chemische producten. Volgens forensisch deskundigen van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) ging het specifiek om apparatuur en grondstoffen voor de fabricage van metamphetamine, ofwel chrystal meth.

Niet alleen de hardware en de benodigde chemicaliën waren aanwezig. De politie trof ook een partij reeds kant- en klare meth-brokken. Het lab was al in productie maar werd kennelijk nu verplaatst.

Politie treft steeds meer Breaking Bad-labs

De aanhouding volgde kort op de vondst van een drugslab waar chrystal meth werd geproduceerd in het plaatsje Achter-Drempt, in de Achterhoek, op 8 mei. Daarmee vormt het de zoveelste manifestatie van criminaliteit rondom deze gevaarlijke drug in onze provincie. De drug is onder meer bekend van de Netflix-serie Breaking Bad.

Vakantiepark

In de reeds genoemde maand mei werd op een vakantiepark óók een kopstuk van een Brabantse misdaadorganisatie aangehouden in het bezit van wapens, synthetische drugs, waaronder een handelsvoorraad chrystal meth. En afgelopen zaterdag trof de politie in Herwijnen een ander lab aan, waar 'Tina' of 'Ice' werd geproduceerd.