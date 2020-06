Wie is de derde overvaller van Velp?

We tonen nogmaals beelden van een overval op een man in Velp in zijn woning aan de Emmastraat. Twee overvallers zijn inmiddels aangehouden, de derde nog niet.

De beelden kunnen als schokkend worden ervaren.

De overval door de drie op de bewoner dateert van dinsdag 3 maart.

Auto uitgebrand teruggevonden

De overvallers gaan uiteindelijk weg met de auto van hun slachtoffer. De bewoner is zo erg toegetakeld dat hij terechtkomt in het ziekenhuis, op de afdeling intensive care. Zijn wagen laten de overvallers achter in het Park Immerloo in Arnhem-Zuid. Uitgebrand.

Weet je wie deze derde overvaller is, bel dan 0800-6070 of 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Het zaaknummer dat bij deze overval hoort, is 2020098726. Je kunt ook via deze link op de website van de politie een tipformulier invullen.