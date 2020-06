Wethouder zegt 'geen instrumenten' te hebben voor behoud Meisjesvakschool in Zutphen

Een meerderheid van de gemeenteraad in Zutphen wil dat de oude Meisjesvakschool in de stad behouden blijft. Toch lijkt het erop dat sloop van het pand niet meer voorkomen kan worden. 'Ik ben bang dat ik word opgezadeld met een motie die ik niet kan uitvoeren', zei wethouder Annelies de Jonge maandagavond tijdens de raadsvergadering.

'Wij hebben geen enkel instrument in handen om behoud van het pand af te dwingen', waarschuwde de wethouder voorafgaand aan het debat. Toch stemde een meerderheid van de raad voor de motie die het college oproept om alles in het werk te stellen om het voormalige schoolgebouw te behouden.

Sloopvergunning

Volgens de wethouder stuurt het college in alle zeven jaar dat ze met de ontwikkelaar in gesprek is al aan op behoud, maar is nu afgesproken dat in het uiterste geval sloop een optie is. 'Tot nu toe heeft hij gezegd dat hij het niet financieel haalbaar kan maken als ie het hele pand moet behouden. Maar goed, woorden zijn één ding, hij zal dat echt moeten aantonen wil hij in aanmerking komen voor een sloopvergunning.'

Het enige wat De Jonge naar eigen zeggen kan doen is die aanvraag zorgvuldig toetsen. 'In theorie: ooit komt er een aanvraag binnen voor sloop van het gehele pand, dan is dat het moment waarop wij de bevoegdheid hebben om de vergunningsaanvraag voor sloop wel of niet te geven.'

32 appartementen

Een kwaliteitsteam van de gemeente zal de aanvraag dan beoordelen op basis van de stedenbouwkundige voorwaarden die het college eerder dit jaar opstelde. Zo moet nieuwbouw in ieder geval verwijzen naar de historie van het gebouw. 'Het belangrijkste is dat het meer kwaliteit moet toevoegen dan wat er nu staat.'

De projectontwikkelaar zelf heeft al meerdere keren aangegeven dat sloop de beste optie is voor de realisatie van zijn plannen: de bouw van 32 appartementen. En hoewel het gevelbeeld van de oude Meisjesvakschool uit 1921 is vastgelegd in het beschermd stadsgezicht als beeldbepalend, heeft het gebouw zelf geen monumentenstatus waardoor het niet beschermd is tegen sloop.

Andere mogelijkheden om sloop te voorkomen

De indieners van de motie denken dat er ook nog andere mogelijkheden zijn voor het college om het pand te beschermen, zoals een bestemmingsplanwijziging niet toestaan. De wethouder denkt hier echter problemen mee te krijgen, omdat de gemeente al lange tijd in gesprek is met de ontwikkelaar.

'Sinds 2013 zijn we in gesprek over de ontwikkeling die hij tot stand wil laten komen, en volgens mij kun je tussendoor niet zomaar de spelregels wijzigen', aldus De Jonge.

Of dat daadwerkelijk zo is zal de toekomst moeten uitwijzen.

