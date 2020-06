GroenLinks, PvdA en PvdD gaan voor Sinterklaasfeest zonder Zwarte Piet in Nijmegen

Geen Zwarte Piet meer

De motie roept het college op om met de organisaties van Nijmeegse Sinterklaasintocht af te spreken de figuur Zwarte Piet niet meer te gebruiken en dat ook op te nemen in de subsidieovereenkomst. Ook willen de partijen dat de gemeente Nijmegen de figuur Zwarte Piet niet meer gebruikt in haar uitingen. Daarmee doelt men bijvoorbeeld op uitingen in wijkcentra en sportaccommodaties en op social media kanalen van de gemeente. In overleg zou voortaan een andere Piet-figuur gebruikt kunnen worden, zoals bijvoorbeeld roetveegpiet of gekleurde piet.

‘Geen beter moment dan nu’

‘Het is al langer bekend dat wij voorstander zijn van een meer inclusief Sinterklaasfeest zonder Zwarte Piet’, zegt GroenLinks-raadslid en indiener van de motie Marieke Smit. ‘We hebben eerder al pogingen gedaan, maar zien nog geen enkele verandering. Vrijdag bij de demonstratie op de Goffert hebben we weer kunnen horen wat racisme in bredere zin met mensen doet. Daarom is er geen beter moment dan nu voor deze motie om de Sinterklaasdiscussie eindelijk te beëindigen, want ook Zwarte Piet is voor mensen kwetsend. Met deze motie zeggen we heel duidelijk dat we als gemeente daar niet achter staan en niet aan mee moeten werken, en dat het van invloed kan zijn op bijvoorbeeld subsidies als er door de organisatie van de intocht geen gehoor aan gegeven wordt.’

‘Discussiefeest voor volwassenen teruggeven aan de kinderen’

‘Gelijkheid in de samenleving blijft steeds een issue’, zegt mede-indiener Ammar Selman (PvdA). ‘Zwarte Piet roept een gevoel van uitsluiting op bij een groep mensen. Als politiek moeten we maatschappelijke discussies signaleren en daar ons steentje aan bijdrage, zodat iedereen gewoon zichzelf kan zijn. We hebben de afgelopen jaren genoeg alternatieve pieten gezien. De kinderen maakt het allemaal niets uit.’ ‘Het is een volksfeest,’ zegt derde mede-indiener Michelle van Doorn (PvdD), ‘en de politiek moet zich in beginsel terughoudend opstellen over hoe dat gevierd wordt. Maar de samenleving laat zo duidelijk horen dat er geen plaats meer is voor Zwarte Piet, dat het tijd wordt om ons daar als politiek achter te scharen. Aangezien we als gemeente een bijdrage leveren aan de intocht door middel van vergunningen, subsidie en hulpdiensten, mogen we ook ons steentje bijdragen in het uitfaseren van deze figuur. Voor ons is het wel een genuanceerd verhaal, waarbij we niet het ‘R-woord’ in de mond willen nemen. Het gaat ons er puur om dat dit voor veel mensen het pijnlijkste moment van het jaar is, omdat ze zich gekwetst voelen. Het Sinterklaasfeest heeft al meerdere evoluties doorgemaakt, dus laten we deze dan ook doorzetten. Dan kunnen we wat nu een discussiefeest voor volwassenen is geworden ook weer teruggeven aan de kinderen.’

Mogelijk meerderheid door steun SP

De SP geeft dat ‘de kans aanwezig is’ dat haar fractie voor de motie stemt, waardoor de motie al aan een meerderheid geholpen zou kunnen worden. ‘Het hangt af van de formulering, maar we zijn geneigd om het te steunen,’ laat fractievoorzitter Hans van Hooft weten. ‘Er is toch een grote groep mensen die Zwarte Piet als stuitend of discriminerend ervaart. Het Sinterklaasfeest moet ook voor gekleurde mensen leuk zijn, en niet aanstootgevend zijn. We moeten kijken naar manieren om dat anders in te vullen, met bijvoorbeeld gekleurde pieten. Dat is een proces dat tijd nodig heeft, maar als Mark Rutte het al zegt dat hij niet meer achter Zwarte Piet staat, dan zegt dat al genoeg. Het is toch een discussie die eerder jaar weer terugkomt en gekaapt wordt door extremisten, in plaats van dat we het met elkaar in alle redelijkheid proberen op te lossen.’

‘Sneu en triest’

De fractie D66 overweegt nog of ze de motie gaat steunen. ‘Wij vinden Zwarte Piet een fenomeen dat z’n langste tijd gehad heeft,’ zegt raadslid Pieter van Megen, ‘maar of we nu als gemeente hierop moeten ingrijpen en hoe is iets waar we nog niet over uit zijn.’ De VVD zegt ook niet meteen ‘nee’ tegen het initiatief. ‘Dit ligt gevoelig in de fractie’, geeft fractievoorzitter Inge van Dijk aan. ‘We gaan hier heel genuanceerd naar kijken.’ VoorNijmegen.NU geeft wel aan tegen de motie te zijn. ‘Ik vind dit echt triest en sneu gedrag’, zegt fractievoorzitter Paul Eigenhuijsen. ‘Volgens mij is het allemaal prima geregeld in Nijmegen. Maar we moeten zo nodig weer vooroplopen. Laten we dat gewoon eens even niet doen.’

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7