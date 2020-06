Bij de familie Herckenrath is er altijd iemand 'die het schip verder kan sturen'

Herckenrath Fietsplaza is al meer dan 40 jaar een bekende naam in Horssen. Robby Herckenrath staat tegenwoordig aan het roer, maar hij heeft gezondheidsklachten. 'Mijn broer Wilbert werkt ook in het bedrijf en als ik in het ziekenhuis lig, dan is het fijn als hij het overneemt.'

'Er is altijd wel iemand die het schip verder kan sturen', zegt Wilbert in de nieuwe aflevering van Fa. Milie BV. 'Precies!,' vertelt Robby. 'En dat maakt het fijn om met familie te werken'.

Vanuit huis

In 1978 kocht veehandelaar Piet Herckenrath, de vader van Robby en Wilbert, twee fietsen. Hij knapte ze op en verkocht ze door.

Dat smaakte naar meer. Vanuit het achterhuis aan de Molenweg in Horssen runde hij de zaak. Moeder Els Herckenrath zorgde dat de klanten niet op de vingers keken van vader Piet en loodste ze naar een andere ruimte voor koffie.

Fietsenwinkel Herckenrath in de jaren '80 (eigen foto)

Zoon Robby wilde niet doorleren en kwam op zijn 17e bij zijn vader werken. Zoon Wilbert ging ook in het bedrijf aan de slag. Het was een vurige wens van pa en ma Herckenrath dat de beide zonen het familiebedrijf zouden gaan runnen, maar dat zag Wilbert niet zitten. De fietsen afleveren bij de klanten lag hem beter.

Dus nam Robby het stokje over en is Wilbert eerste reserve. 'Ik ben sinds 30 jaar hartpatiënt en als ik in het ziekenhuis lig, dan is het wel fijn dat mijn broer Wilbert het allemaal waarneemt.'

De broers Herckenrath, Robby (links) en Wilbert. Foto: Omroep Gelderland.

In 1997 werd het bedrijf naast hun huis gebouwd. In 2016 is de familie begonnen met een door Robby zelf ontwikkelde e-bike, de Lugano. In totaal zijn er nu 27 rijwielzaken in Nederland die deze fietsen verkopen.

Familiebedrijven

Hoe is het om met je familie samen te werken? Een bedrijf runnen met mensen die je privé ook veel ziet, niet iedereen zou dat willen. Toch zijn er in Gelderland meer dan 45.000 familiebedrijven. In het tv-programma Fa.Milie BV van Omroep Gelderland wordt onderzocht wat de dynamiek binnen dergelijke families is en hoe ze zich staande houden, ook in tijden van corona.

