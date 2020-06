Dierenopvang loopt op zijn tandvlees door 'hulp' van thuiswerkers

Dierenopvanglocaties in heel het land puilen uit. Niet alleen door het jonge-dieren-seizoen en omdat ouders moeite hebben om voedsel voor hun kroost te vinden, ook alle thuiswerkers dragen een flink steentje bij aan de drukte. 'Mensen moeten dieren soms ook met rust laten', zegt Petra Lesterade van dierenopvang Noach in Halle.

Zij en haar man Toon en hebben het gierend druk. De kleinschalige opvang zit stampvol vol dieren, die door mensen langs worden gebracht. Mensen die thuiswerken door het coronavirus zien nu veel vaker een jong vogeltje in de tuin of op straat zitten en denken dat het naar de opvang moet, zegt Lesterade.

Goedbedoeld, maar lang niet altijd nodig. 'Laat de natuur het werk doen', luidt haar advies.

'We lopen op ons tandvlees'

Het is druk bij Noach in Halle. Lesterade: 'We lopen op ons tandvlees. Het seizoen is begonnen en vele mensen zijn in de natuur. We krijgen 50 procent meer telefoontjes en honderden dieren meer.'

Een dier dat alleen is, heeft volgens de dierenvriendin uit Halle bij Zelhem lang niet altijd hulp nodig. 'Gewonde dieren moet je helpen, maar een vogeltje op de grond in je tuin is niet altijd in nood', zegt Lesterade. 'En een reekalfje dat je in de natuur ziet, kan heel goed een moeder in de buurt hebben.'

Haar advies is om eerst een opvangcentrum of dierenambulance te bellen. 'Laat dieren zoveel mogelijk met rust. Vogels kun je rustig terugzetten, voor die dieren is geur niet zo belangrijk. Bij zoogdieren is het een ander verhaal. Menselijk ingrijpen is in zulke gevallen vaak niet goed.'

