'Het is topsport', Dirk Jan kan eindelijk weer aan de slag

Een beetje spannend is het wel, maar Dirk Jan Huntelaar (62) is blij weer samen met zijn fanfare te mogen repeteren. De Hummelose muzikant moest wekenlang alleen oefenen vanwege het coronavirus. 'Wie dat niet deed valt door de mand.'

Dirk Jan speelt de grote bas. Een es-bas om precies te zijn. Een instrument waar hij trots op is want 'zonder bas klinkt het orkest niet'. Hij heeft twee exemplaren. Een sousafoon, waarmee hij met de fanfare de straat op kan. 'Die draag ik in m'n nek.' En eentje waarmee hij beter op een stoel kan spelen. 'Die weegt een kilo of elf. Als je het instrument helemaal zou kunnen uitrollen is hij wel 7,5 meter lang.'

Topsport

'Het is topsport', vindt Dirk Jan. Niet alleen vanwege het gewicht, maar vooral om het instrument te bespelen. Daarom is het belangrijk om tijdens de coronacrisis te blijven spelen. 'Je vingervlugheid behouden voor de drie ventielen. En het trainen van de embouchure. Dat is de spanning op je lippen waarmee je de tonen produceert.'

Pas geleden ontving Dirk Jan een speldje voor zijn 25-jarig lidmaatschap bij Muziekvereniging Hummelo en Keppel. Sinds kort is hij voorzitter. 'Ik kreeg regelmatig appjes van leden: wanneer mogen we weer?' Nu het eenmaal zover is moet de fanfare zich opsplitsen in twee groepen. 'Het maximum is dertig personen en we hebben er iets meer.'

Woensdagavond heeft Dirk Jan zijn eerste repetitie. 'Spannend wel, omdat ik in de risicogroep val. Toch kijk ik ernaar uit. Alleen repeteren is niet leuk. Als je een stukje speelt klinkt het niet zoals in een orkest.'

In 'Wij zijn Gelderland' zet Omroep Gelderland elke werkdag een Gelderlander in het spotlicht. Iedereen heeft een eigen verhaal en dat laten we graag zien.