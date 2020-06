College Nijmegen: 'Niet aantal passagiers maar type evenement laten bepalen of bootfeest vergunningsvrij mag'

Recepties, bedrijfsfeesten en jubilea

In 2019 is besloten om naast kleine evenementen ook bootfeesten onder bepaalde voorwaarden vergunningsvrij te maken. In de huidige voorwaarden is nog steeds een maximum aantal gelijktijdige aanwezigen op een schip opgenomen. Het voorstel van het college is om het maximum aantal passagiers op bootfeesten als criterium voor het vergunningsvrij organiseren van bootfeesten los te laten en in plaats daarvan te kijken naar het soort bootfeest dat georganiseerd wordt. ‘De praktijk heeft uitgewezen dat het doel van deze nadere regels om een bootfeest vergunningsvrij te kunnen organiseren niet alleen maar bereikt wordt met het stellen van een maximum aantal bezoekers in combinatie met een aantal andere voorwaarden. In de regel is niet de hoeveelheid bezoekers die mogelijk openbare orde problemen op de kade zou kunnen veroorzaken van doorslaggevende betekenis, maar eerder het soort feest dat wordt georganiseerd. De bootfeesten die het meeste plaatsvinden zijn besloten feesten in verband met recepties, bedrijfsfeesten en jubilea. Nu moeten organisatoren van dergelijke typen bootfeesten alsnog een vergunningaanvraag indienen als het maximum aantal passagiers de 350 overstijgt, ongeacht wat voor soort bootfeest het betreft. Terwijl de vergunningplicht van bootfeesten juist betrekking heeft op grootschalige dansmuziekevenementen.’

Randvoorwaarden stellen

Als het gaat om besloten bootfeesten waar geen kaartverkoop plaatsvindt, dan kunnen bootfeesten in het voorstel van het college onder voorwaarden vergunningsvrij worden georganiseerd. Dit houdt in dat de gemeente de randvoorwaarden stelt. ‘Voldoet de ondernemer aan die randvoorwaarden, dan hoeft deze niet voor ieder besloten bootfeest een nieuwe vergunning aan te vragen’, laat het college weten. De ontheffing is alleen van toepassing op evenementen aan boord van een schip dat een ligplaatsvergunning heeft en die voldoen aan de bepalingen van de Haven- en kadeverordening. Een organisator mag geen vergunningsvrij bootfeest meer organiseren indien de voorwaarden zijn overtreden of er overlast is ontstaan als gevolg van een eerder georganiseerd evenement aan boord van een schip.

Verantwoordelijkheid bij ondernemer

De ondernemer krijgt de verantwoordelijkheid en staat voor de kwaliteit van zijn evenement aan boord van het schip. Het kleine bootfeest mag, net als de grootschalige dansmuziekevenementen op schepen, geen geluidshinder veroorzaken aan de wal en op de kade in het bijzonder. ‘Om dit te waarborgen mag aan boord geen (muziek)geluid ten gehore worden gebracht wat waarneembaar is aan de wal’, aldus het college. In de toelichting bij de vergunningsvrije voorwaarden worden ondernemers er op gewezen dat zij tijdens de vaart op verschillende momenten langs Natura 2000 gebieden varen. ‘Ook daar geldt dat er geen sprake mag zijn van geluidhinder als gevolg van (muziek)geluid.’ Het in- en uitschepen van passagiers aan of van boord mag maximaal een uur duren. ‘Daarnaast blijft uiteraard de Algemene Plaatselijke Verordening van toepassing en kan de burgemeester altijd een evenement op voorhand laten verbieden of het evenement beëindigen als de feiten en omstandigheden dit noodzakelijk maken.’

'Positieve bijdrage aan ondernemersklimaat'

Het college beoogt met het aanpassen van de vergunningsvoorwaarden ondernemers een handje te helpen. ‘In het kader van minder regeldruk, administratieve lastenverlichting, voordeel voor verantwoordelijke ondernemers, slagvaardiger evenementenbeleid beogen wij ook een positieve bijdrage te leveren aan een gunstig ondernemersklimaat in Nijmegen.’