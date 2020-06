Boeren niet blij met nieuw klimaatpark langs IJssel

Het park is om af te koelen wanneer het in de stad te warm is. Ook kan is er ruimte voor de rivier, wanneer er teveel ruimte is. Echter zijn de boeren er wat minder blij mee.

Het nieuwe klimaatpark strekt zich uit van Westervoort naar Rheden. De boeren moeten inschikken. De in hun ogen kostbare landbouwgrond krijgt een nieuwe bestemming. Denk aan overstromingsvlakten of een nevengeul. Ook komen er struinpaden voor wandelaars en er is meer ruimte voor de natuur. 'En dat betekent dat wij veel grond kwijtraken', beklemtoont boer Bert Lubbers in het Omroep Gelderland-programma BuitenGewoon.

Meer ruimte nodig voor biologisch

De boer raakt zijn grond kwijt. 'Als we richting het biologische willen hebben we meer ruimte nodig. Dus dan moeten we niet dit soort plannen maken zou dat kunnen. Nu niet. Biodiversiteit kan prima in samenspraak met boeren.'

