Met deze app bewijst verhuurder geen 'fout volk' te zijn

'Vaak worden we weggezet als fout volk', vertelt Eef Willems, bestuurder van de onlangs opgerichte Arnhemse Verhuurders Vereniging (AVV). 'Ook de term huisjesmelker heeft natuurlijk een negatieve lading.' Maar een app die zij in samenwerking met de gemeente Arnhem aan willen bieden moet het kaf van het koren scheiden.

De gemeenteraad bespreekt op dit moment voorstellen om de verhuur van kamers en het opsplitsen van woningen beter te reguleren. Hoewel hij graag een aantal aanpassingen aan de plannen zou zien, vindt Willems die regulering positief. 'Ik zit er ook niet op te wachten dat 80 procent van mijn straat wordt verkamerd.' Huurders en verhuurders hebben in zijn ogen vaak helemaal geen tegengestelde belangen.

'Nette verhuurder is niet fouts aan'

'En als jij een nette verhuurder bent, dan is daar niets fouts aan', stelt Willems. 'Nette verhuurders' hebben er volgens hem dan ook baat bij zich te onderscheiden van de 'echte huisjesmelkers'. Daarom heeft hij vanuit Stichting Keurmerk Kamerverhuur en Veiligheid (KKVV) het initiatief opgepakt voor een app die dat aan moet tonen. Deze wordt al in verschillende steden gebruikt en ook in Arnhem zijn er volgens hem al zo'n honderd panden aangesloten.

De app is toegankelijk voor huurder en verhuurder. Deze registreert onder meer brandveiligheidscontroles, huurovereenkomsten, opleveringsniveau bij aanvang en de meldingen en verwerking van klachten. 'Alles is registreerbaar en verifieerbaar en de communicatie staat centraal', legt Willems uit.

'Boekenverkoper gaat pandje verhuren'

Volgens hem zijn de meeste verhuurders 'niet per definitie kwaadwillend', maar ontbreekt het vaak aan kennis. 'Denk aan een boekenverkoper die ineens een pandje gaat verhuren.'

Hoewel Nijmegen volgens Willems qua regelgeving nog voorligt op Arnhem heeft hij de ervaring daar tegen bestuurlijke muren op te lopen in zijn zoektocht naar samenwerking. 'We worden als verhuurders met de nek aangekeken.' Aan het contact met de Arnhemse wethouder Ronald Paping heeft hij het gevoel overgehouden dat de Rijnstad hier wel voor openstaat. Zo'n samenwerking zou volgens de AVV uniek zijn in Nederland.

Dat kan de gemeente volgens Willems helpen om snel in beeld te brengen waar de problemen nu zitten. 'Als een verhuurder niet voldoet, dan ziet de gemeente dat ook. Dan weet je ook gerichter waar je moet gaan controleren.'

'App is prima, maar geen doel'

VVD-raadslid Menno Loos juicht een samenwerking tussen huurders, verhuurders, gemeente en handhaving toe. Hij diende een motie in om daar maximaal op in te zetten. 'Daardoor kunnen ook de reeds verhuurde woonruimten al verbeteren voor de huurder en buurt. Veel panden worden namelijk matig beheerd', ziet Loos. 'Dat ze daar een app voor gebruiken is prima, maar niet mijn doel.'

Paping laat weten binnenkort met een plan te komen waarin ook 'goed verhuurderschap' is opgenomen. Hij ziet de AVV, die naar eigen zeggen al ongeveer de helft van de particuliere Arnhemse verhuurders vertegenwoordigt, daarbij als een partner. 'Maar hoe we dat gaan doen en met welke tools, dat gaan we daarna bespreken.'

