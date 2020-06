Amphion op de rand van de afgrond: directeur schetst zwartste scenario

Half maart moest Amphion door de snelle verspreiding van het coronavirus de deuren plotseling sluiten, net als alle horecazaken en uitgaansgelegenheden.

'We stonden in één keer stil', zegt directeur Droste. 'Vanaf dat moment zijn we eigenlijk constant bezig geweest met het doorschuiven van voorstellingen naar een later moment. Naar april, mei, juni. En daarna naar juli en verder.'

Dertig gasten is zinloos

Inmiddels is duidelijk dat het theater deze maand maximaal dertig gasten per voorstelling mag toelaten. In juli loopt dat aantal op naar honderd. Dat is ook de maand waarin Amphion weer meer activiteiten wil ontplooien.

Deze maand is dat zo goed als zinloos, zegt de directeur. 'Voor dertig mensen, dat heeft helemaal geen zin. Honderd mensen, dat klinkt leuk en is best aardig. Maar de theaters in Doetinchem, Tiel en Wageningen kunnen pas rendabel zijn als we volledig open kunnen gaan.'

Ook als we vanaf september tweehonderd mensen kunnen verwelkomen, lijden we iedere avond verlies Amphion-directeur Charles Droste

'Wij moeten het hebben van 700, 800 mensen in onze zaal', verduidelijkt Droste. 'Dán verdienen we een beetje op de voorstelling en een beetje op de horeca. Dan hebben we wat sponsoren. Wij moeten full-speed draaien. Met dertig of met honderd mensen lukt dat niet. En als straks de anderhalvemeterregels intact blijven, en we vanaf september tweehonderd mensen kunnen verwelkomen, dan lijden we iedere avond verlies. Dan moet er geld bij.'

Weinig animo bij artiest

Het mes snijdt bovendien aan twee kanten, legt Droste uit. Welk toneelgezelschap wil voor dertig toehoorders spelen? Welke band reist naar Doetinchem om liedjes ten gehore te brengen voor een 'handvol' mensen? En welke producent neemt genoegen met een fractie aan inkomsten voor zijn musical, die eigenlijk voor volle zalen bedoeld was?

'In Amsterdam, of op andere plekken waar gesubsidieerde gezelschappen spelen die toch wel geld krijgen en voor wie het toch niet uitmaakt of ze voldoende mensen halen, kunnen ze dat soort activiteiten ontplooien', zegt Droste. 'Wij hadden helaas onvoldoende aanbod van gezelschappen die voor dertig mensen willen spelen.'

Geen garantie

Amphion zou graag weer artiesten als Waylon, Miss Montreal, Bløf, Youp van 't Hek of Tineke Schouten verwelkomen. Die hebben echter wel een volle zaal nodig om iets te verdienen op een avond. Amphion kan met honderd tot tweehonderd stoelen niet garanderen dat een ondergrens wordt bereikt qua verdiensten voor de artiest. De grote namen laten op dit moment dan ook verstek gaan en wachten op volgend seizoen, legt Droste uit.

De afgelopen maanden bleef het stil in Amphion. Foto: REGIO8

Het wrange aan de situatie is dat Amphion juist alles op eigen kracht deed: de schouwburg slaagde erin om zonder hulp van anderen te functioneren. 'Hoe strakker de bretels zaten, hoe verder je broek nu afzakt. Al onze inkomsten liggen stil. Andere organisaties, die minder eigen inkomsten hadden, hebben daar nu minder pijn van dan wij. We missen per maand richting de twee, drie ton aan omzet. We lijden maandelijks een nettoverlies van 75.000 euro.'

Droste ligt er wakker van, bekent hij. Amphion móet in september helder hebben waar een half miljoen euro vandaan gehaald kan worden. 'Als dat niet lukt, hebben we een onoverkomelijk probleem. Dan kunnen we de rekeningen niet meer betalen.'

