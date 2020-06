Nijmeegs café stopt er na 19 jaar mee vanwege de coronaregels

Tapaszaak De Ontmoeting in Nijmegen is dicht. Foto: NOS

Het restaurant ging op 1 juni nog wel open, maar de eigenaren zagen al snel dat het een onmogelijke opgave zou worden. 'Binnen en buiten op het terras hebben we in totaal 87 zitplaatsen. Willen we ons aan die 1,5 meter-regel houden, dan kunnen we 22 gasten ontvangen. Dan verlies ik 75 à 80 procent van de omzet. En dat is ook niet meer terug te verdienen. Dan is stoppen de enige optie. Want anders lopen de verliezen steeds verder op', zegt Nicole de Roo in het NOS Radio 1 Journaal.

Van heinde en verre

Het tapasrestaurant opende in 2001 zijn deuren aan de rand van het centrum van Nijmegen. Al jaren geleden besloten de eigenaren over te stappen op een totaal glutenvrije kaart: 'Voor zover wij hebben kunnen nagaan, waren we daarmee de eerste in Nederland. Mensen kwamen van heinde en verre. We kregen ook glutenvrij bier op de tap. Gasten waren helemaal blij dat ze zorgeloos konden eten, dat ze met de ogen dicht konden genieten van een biertje van de tap.'

Dat het op deze manier moet, vind ik echt heel erg Nicole de Roo

Bij het zien van oude foto's van De Ontmoeting wordt het Nicole de Roo even te veel: 'Er liggen hier zoveel mooie herinneringen, verdrietige herinneringen ook. Weet je, ik vind het verdrietig dat het ophoudt... maar dat het op deze manier moet, vind ik echt heel erg.'

Zoals één van de oud medewerkers appte: 'Er zijn zoveel jongens en meisjes mannen en vrouwen geworden bij jullie. Er zijn er een aantal die elkaar hier hebben ontmoet, zijn getrouwd, hebben kinderen gekregen. Alle soorten ontmoetingen had je hier: van blind dates tot aan het vieren van een huwelijksfeest. Valentijnsdag niet te vergeten, stampvol zat het hier dan altijd. Want ja, we heten De Ontmoeting, dus waar ga je dan heen? Er is zoveel liefde hier geweest... ja.'

De Ontmoeting is niet het eerste restaurant dat sneuvelt door de coronacrisis. Zo ging De Haas in Elburg al dicht. Bovendien bleef ongeveer de helft van de zaken gesloten op 1 juni, toen de horeca voor het eerst in ruim twee maanden weer open mocht.

Zie ook: