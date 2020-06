Brandstichter Xenos in Harderwijk mogelijk minderjarig

Het is dinsdag 24 maart wanneer deze twee jongeren de Xenos in Harderwijk binnengaan. Ze lopen rustig door de winkel.

Dan steekt een van hen een bos droogbloemen in brand. De twee doen alsof er niets aan de hand is en lopen naar buiten.

Personeel stuurt na te zijn gewaarschuwd meteen de klanten de winkel uit en alarmeert de brandweer.

Bekijk de beelden, de tekst gaat eronder verder.

De twee die de politie op de korrel heeft, worden onherkenbaar in beeld gebracht. Politiewoordvoerder Jennifer Schoorlemmer legt uit waarom: ‘Wie zien slechts een van hen als verdachte, daarom is de ander in verband met zijn privacy onherkenbaar gemaakt. De verdachte blurren we eveneens, omdat hij mogelijk minderjarig is. We willen hem de kans geven zich bij ons te melden.’

Ken of ben je de brandstichter bij Xenos in Harderwijk, bel 0800-6070 of (anoniem) 0800-7000. Het zaaknummer is 2020129978.

Dit is verder de link naar het tipformulier van de politie, dat kun je ook invullen.