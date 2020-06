Bieb zoekt man die na ruim 39 jaar boek komt inleveren

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Maandag werd het boek Terug naar Oegstgeest van Jan Wolkers na 39 jaar, dertien weken en vijf dagen teruggebracht door een nog onbekende man. Hij vertelde dat hij het na tientallen jaren bij toeval had gevonden op zolder toen hij aan het opruimen was.

'Ik dacht dat het een grapje was en verwees hem naar de zelfservice. Maar uiteindelijk bleek het dus echt waar te zijn', vertelt Antonin van Bergen van de bibliotheek in Groesbeek.

Boete van 1530,75 euro

De man liet het boek achter zonder het te scannen. 'Dat kan ook niet. Want het boek bevat geen label. Er zit een handgeschreven kaartje in, zoals dat vroeger ging', legt Van Bergen uit. 'Er staat op dat de uitleentermijn afloopt op 5 maart 1981. Na deze datum is leesgeld verschuldigd.'

Na ruim 39 jaar zou het om een bedrag gaan van 1530,75 euro. 'Maar natuurlijk hoeft deze lezer dat niet te betalen. Want dit boek is verjaard. Het staat niet in het systeem. Daarnaast hanteren we een boetebedrag van maximaal 5 euro per boek. Maar ook dat bedrag hoeft meneer niet te betalen.'

Lange man van rond de 50

De man hoeft dus niet bang te zijn dat hij alsnog de portemonnee moet trekken. Toch wil de bieb met hem in contact komen. 'We zouden het heel leuk vinden om het verhaal achter het boek te horen. Dan kunnen we het hier een speciaal plekje geven na alle media-aandacht.'

De bibliotheek in Groesbeek heeft inmiddels ook een oproep geplaatst op Facebook. 'Het gaat om een lange man van rond de 50. Dus hij heeft dit boek denk ik zelf niet gelezen', besluit Van Bergen.