NEC gaat cashen: Musaba voor ruim twee miljoen naar Monaco

De deal tussen NEC en AS Monaco over een transfer van Anthony Musaba lijkt rond.

Franse journalisten melden dat de 19-jarige aanvaller alleen nog een medische keuring moet ondergaan. De transfersom bedraagt ruim twee miljoen euro. Bij NEC wil niemand nog bevestigen dat de verkoop een feit is.

Anthony Musaba tekende ruim een jaar geleden zijn eerste contract bij NEC. De tweebenige vleugelspits brak afgelopen seizoen door bij NEC. Hij scoorde zevenmaal en was met zijn acties en snelheid een plaag voor iedere verdediger in de eerste divisie. De inwoner van Beuningen trok veel belangstelling van internationale scouts en kreeg in december al een rondleiding bij Borussia Dortmund, dat serieuze plannen had met het talent.

Anthony Musaba na de ondertekening van zijn eerste contract bij NEC (Foto: Omroep Gelderland)

Maar het wordt nu AS Monaco voor Musaba. Het is onzeker of de club uit het Prinsdom hem komend seizoen direct een plaats in de A-selectie geeft of dat de aanvaller verhuurd mag worden. Als opvolger is Elayis Tavşan in beeld. De 19-jarige vleugelspits kwam afgelopen seizoen uit voor Telstar en scoorde ook tegen NEC. Maar hij staat onder contract bij Sparta.

Zie ook: