Berkellanders dromen over toekomst

Is het prettig leven en wonen in Berkelland en hoe komt dat? Dat wil de gemeente Berkelland graag weten en daarom kunnen inwoners deze maand hun verhaal kwijt. De input uit deze persoonlijke verhalen gebruikt de gemeente om een plan te maken voor cultuur en erfgoed in Berkelland.

'Wij willen onze inwoners laten meedenken en meebeslissen over hoe wij met onze cultuur en ons erfgoed omgaan in de gemeente. Dat kan in coronatijd helaas niet door live ontmoetingen te organiseren, daarom hebben wij De Maand van Berkelland bedacht', schrijft wethouder Anjo Bosman. 'Een zomerse maand waarin persoonlijke verhalen over het wonen en leven in bijvoorbeeld Rekken, Geesteren, Borculo of Beltrum met elkaar gedeeld worden.'

Via die persoonlijke verhalen wil de gemeente informatie ophalen om, zoals de wethouder schrijft, 'een gezamenlijke toekomstdroom voor cultuur en erfgoed in Berkelland op te stellen. Deze droom is de kapstok voor toekomstig cultuur- en erfgoed beleid.' Diverse cultuur- en erfgoedorganisaties publiceren de verhalen van de inwoners via hun eigen Facebookpagina of nieuwsbrief.