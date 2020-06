Nog acht man op onderzoek drugslab Drempt

Op 8 mei deed de politie een inval in een schuur aan de Zomerweg waar crystal meth werd gemaakt. Drie mannen konden ter plekke worden opgepakt, maar het onderzoek naar het drugslab loopt nog steeds.

De aangehouden verdachten zijn een 19-jarige Colombiaan, een 29-jarige Mexicaan en een man van 37 uit de Verenigde Staten. De drie zitten nog steeds vast. Het crystal meth-lab zat in een relatief kleine schuur achter het woonhuis van een gezin met meerdere zonen.

Voor 10 miljoen aan drugs

Het lab was vol in bedrijf en er werd naar schatting voor zeker 10 miljoen euro handelswaarde aan drugs (en afgeleiden daarvan) gevonden. De schuur is inmiddels door burgemeester Marianne Besselink van de gemeente Bronckhorst gesloten voor onbepaalde tijd.

De schuur in Drempt. Foto: Omroep Gelderland

In het pand zijn stoffen aangetroffen die een gevaar zijn voor de gezondheid. Momenteel wordt nog onderzocht of de schuur behouden kan blijven of gesloopt moet worden.

De inval met zwaarbewapende agenten maakte veel indruk op de buurtbewoners. Iedereen in het dorp was compleet verrast door de ontdekking van het lab. Met de bewoners van wie de schuur is, had de buurt weinig tot geen contact.

Meer betrokkenen

Meteen werd duidelijk dat met het oprollen van het lab en de aanhouding van de drie buitenlandse mannen het onderzoek niet is afgerond. Ook een maand later onderzoeken nog acht politiemensen de zaak.

Volgens woordvoerder Aling van de Landelijke Eenheid wordt onder andere onderzocht wie er nog meer bij het lab betrokken zijn. 'Meer aanhoudingen zijn niet uitgesloten.' Volgens Aling is er zover bekend geen link met het crystal meth-lab dat afgelopen weekend is ontdekt in Herwijnen.

