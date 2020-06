GLD doc - Nu, in het ziekenhuis

Hoe gaat het er nú aan toe op de intensive cares die een hoofdrol speelden tijdens de piek van corona-besmettingen? Hoe is het voor iemand om al twee maanden in het ziekenhuis te liggen? En voor de artsen en verpleegkundigen om met zo'n onbekende ziekte te maken krijgen? Zijn ze bang voor een tweede golf aan besmettingen?

Dit zijn vragen waar de documentaire Nu, in het ziekenhuis antwoord op geeft. Want de heftige piek is wel voorbij, maar het corona-virus heeft de ziekenhuizen nog volledig in zijn greep. Of zoals het hoofd van de IC in het Nijmeegse CWZ-ziekenhuis zegt: 'mensen denken dat het weg is, maar het is niet weg'.

In het ziekenhuis liggen nog steeds ernstig zieke patiënten; er wordt jacht gemaakt op het virus en ondertussen proberen dokters en verpleegkundigen de gewone zorg weer op te starten. Mét alle corona-regels. Hoe het er nu in het ziekenhuis aan toe gaat, laten documentairemakers Annemieke Schakelaar en Mathieu Ponds zien in de documentaire Nu, in het ziekenhuis. Annemieke en Mathieu krijgen toegang tot de intensive care van het Nijmeegse CWZ-ziekenhuis; ze lopen daar een hele dag mee op de longafdeling en spreken meerdere corona-patiënten en ze mogen binnenkijken in het laboratorium van het Radboud UMC waar volop onderzoek gedaan wordt naar het virus.

De documentaire Nu, in het ziekenhuis wordt op dinsdag 16 juni om 17.20 uur uitgezonden op TV Gelderland (daarna ieder uur herhaald). Of kijk de aflevering terug via Uitzending Gemist.