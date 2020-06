Voetbaltrainer Alfred Schreuder per direct weg bij Hoffenheim

Alfred Schreuder is niet langer de hoofdtrainer van TSG Hoffenheim. Het doorlopende contract van de 47-jarige Barnevelder bij de Bundesligaclub is verbroken, zo is dinsdagochtend bekendgemaakt. Ook de samenwerking met zijn broer en assistent-trainer Dick Schreuder (48) is gestopt.

Voor Alfred Schreuder was het pas het eerste seizoen als hoofdtrainer van Hoffenheim. De oud-speler van onder meer Vitesse kwam vorig jaar over van Ajax, waar hij assistent-trainer was. Hij had nog een contract voor twee jaar.

Verschil van inzicht

Het vertrek van de Barnevelder komt als een verrassing. Hoffenheim staat in de competitie, die vorige maand weer werd hervat na de corona-uitbraak, op een zevende plek. Afgelopen zaterdag werd gelijkgespeeld bij laagvlieger Fortuna Düsseldorf (2-2).

Er is volgens de club een verschil van inzicht over de te volgen koers. 'We hadden verschillende meningen over belangrijke gedetailleerde vragen, zodat samenwerken na het einde van het seizoen geen zin meer heeft', zegt sportief directeur Alexander Rosen.

Schreuder zelf zegt het jammer te vinden dat hij vertrekt bij Hoffenheim, de club die hem de kans heeft gegeven om in de Bundesliga te werken. 'Het is niet ongebruikelijk in het professionele leven om verschillende meningen te hebben. Je moet dan eerlijk tegen elkaar zijn en de juiste consequenties trekken', reageert hij.

