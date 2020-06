LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 8 juni

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

maandag 8 juni

21:01 - Willem (8) mag eindelijk weer alle dagen naar school

De scholen draaien weer op volle toeren. Geen halve klassen en halve lesweken, maar gewoon weer vijf dagen naar school. Aan het begin van de coronacrisis zaten ouders met de handen in het haar. Hoe gingen ze dit ooit doen, thuis les geven? Maar het is eigenlijk enorm meegevallen, concludeert kindercoach Dorette van Deelen. Bekijk hier de reportage met Willem (8):

 

20:07 - Gehandicapten en ouderen komen langzaam uit isolement

Maandenlang stonden ze noodgedwongen aan de kant, maar vanaf vandaag gingen ze weer de weg op: de busjes van het plusvervoer in Doesburg en de Liemers. In aangepaste vorm weliswaar, maar voor ouderen en minder validen is het eindelijk weer eens een kans om op pad te gaan. Bekijk hier de reportage:

 

18:58 - Man (79) wil zo snel mogelijk weg uit zorgcentrum Waalstaete

Een bewoner van 79 jaar van zorgcentrum Waalstaete in Arnhem wil weg. Dat zegt zijn dochter Annet. 'Ik heb geen rust sinds de coronabesmettingen bij Waalstaete', zegt Annet Welker. 'Hij ligt nu in bed met een longontsteking maar zodra er een kamer vrij is, haal ik mijn vader op.'

Lees zijn verhaal hier.

Annet en haar vader. Foto: privé-eigendom

18:54 - Drukte Hemelvaart leidde niet tot meer coronapatiënten

De gevreesde toename van coronapatiënten door de drukte op Hemelvaart is uitgebleven, zegt Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Ook de opening van de basisscholen heeft tot nu de cijfers niet beïnvloed.

Het mooie mooie weer op 21 mei leidde op veel plekken in Nederland tot grote drukte. Wegen en gebieden werden afgesloten om de toestroom van dagjesmensen tegen te gaan. De vrees was dat door de drukte het coronavirus om zich heen zou grijpen. Maar Kuipers zegt dat het aantal ziekenhuisopnames 'in de twee en drie weken daarna' niet omhoog is gegaan.

16:57 - NOC*NSF schrapt sportgala dit jaar en schuift het door naar 2021

Het jaarlijkse sportgala gaat dit jaar niet door. Volgens de organisatoren, sportkoepel NOC*NSF en omroep NOS, is er door het coronavirus geen sprake van een volwaardig sportjaar.

'Er zijn nu al te veel sporten en toernooien afgelast of uitgesteld. Ook bestaat er nog veel onzekerheid over de rest van het (sport)jaar', laten de twee organisaties weten.

Het jaarlijkse evenement is een jaar doorgeschoven, naar 2021. De geleverde topprestaties uit 2020 tellen nu mee voor de sportverkiezingen van 2021.

Sifan Hassan uit Arnhem werd vorig jaar Sportvrouw van het Jaar. Foto: ANP

16:22 - Nog 92 coronapatiënten op de intensive care

Op de intensive cares liggen over heel Nederland nog 92 patiënten met het coronavirus, vier minder dan op zondag. In de komende periode kan het aantal ic-patiënten nog licht dalen, aldus het Landelijke Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS), maar de kans is heel klein dat er in de nabije toekomst geen enkele coronapatiënt op een intensive care ligt.

'Versoepeling zal leiden tot een verspreiding', zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, ook als het virus zich in de zomer minder verspreidt dan in het najaar en de winter.

De ic's behandelen 477 mensen met andere aandoeningen. Dat betekent dat er in totaal 569 mensen op een intensive care liggen. Dat is ongeveer 60 procent van de gebruikelijke drukte op de intensive cares.

Op de verpleegafdelingen worden 365 mensen met corona behandeld, 98 minder dan op zaterdag. De instroom in de ziekenhuizen is al een tijdje stabiel. Elke dag worden vijf tot tien mensen opgenomen in ziekenhuizen en komen één tot drie mensen op een ic terecht.

15:59 - Burgemeester betreurt feestje in hotel

Burgemeester Hans Beenakker van de gemeente Tiel betreurt het feestje in hotel Van Der Valk. 'Als burgemeester ben ik natuurlijk niet gelukkig met de ontstane situatie dat in een filmpje te zien is dat bij Van der Valk de 1,5 meterregel niet in acht is genomen. Dit zijn juist de situaties die we met z’n allen proberen te voorkomen', zegt hij in een reactie.

'Wij hebben contact gehad met Van der Valk en dit met hen besproken. Zij betreuren wat er is gebeurd en bieden dit soort arrangementen niet meer aan. Omdat dit onder de noodverordening valt, bepaalt de voorzitter van de Veiligheidsregio welke maatregel er genomen wordt.'

Het hotel Van der Valk in Tiel krijgt een hoop kritiek vanwege het organiseren van een huiskamerconcert met de zanger John West afgelopen weekend. Op beelden die op internet zijn geplaatst, is te zien dat coronamaatregelen aan de laars worden gelapt. Van der Valk heeft hierop besloten te stoppen met het concept.

Lees hier meer over het feestje.

15:16 - 'Hardlopen zonder doel is lastiger'

Bijna de helft van de Zevenheuvelenlopers vindt het tijdens de coronacrisis lastiger om hardloopdoelen te stellen. De afgelastingen van hardloopevenementen zorgen er ook voor dat een groot deel minder is gaan hardlopen. Dat meldt RN7.

Lees hier meer op de site.

14:06 - Eén coronadode, geen nieuwe ziekenhuisopnames

In de afgelopen 24 uur is er één nieuwe Gelderse dode gemeld als gevolg van het coronavirus, dat zegt het RIVM. Er zijn tot nu toe zeker 674 Gelderlanders overleden aan het virus. Er zijn geen meldingen gemaakt van nieuwe coronapatiënten in de Gelderse ziekenhuizen. In totaal zijn 1505 Gelderlanders opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.

11:17 - Basisscholen weer met volle klassen: 'Anders dan het vroegere normaal'

De basisscholen in Gelderland draaien sinds maandagochtend weer op volle kracht. Alle leerlingen zijn weer tegelijk welkom. In Doorwerth verliep dat allemaal heel goed, zo meldt directeur Wieneke Reith.

Lees hier meer.

09:18 - Slechte weer heeft invloed op horeca

'Het is moeilijk om te ondernemen in deze tijd. Door het slechte weer kunnen wij onze terrassen ook niet volgooien', zo zegt horecaonderneemster Mieke van Tilburg. Bekijk hieronder het hele verhaal:

 

08:35 - Visafslag Elburg blijft dicht

Museum Visafslag blijft deze zomer dicht, dat meldt LOEmedia. Ondanks de versoepelde regelgeving rondom het coronavirus. Secretaris Joop van der Heide zegt daarover het volgende: 'Onze suppoosten zijn veelal 70 à 80+'ers en horen daardoor bij de kwetsbare groep. Wij vinden het daarom niet verantwoord om de Visafslag deze zomer open te stellen voor bezoekers.'

Meer lezen? Dat kan op de website van LOEmedia.

07:56 - De klassen stromen weer vol

Het is vandaag de eerste dag dat alle klassen op de basisschool weer vol zijn. De afgelopen tijd gingen er slechts groepjes naar school. De middelbare scholen zijn vorige week weer begonnen.