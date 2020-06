Job vindt coronaregels oneerlijk en houdt protest

In het theater betekent de anderhalve meter eis dat er één persoon per negen stoelen mag zitten. In vliegtuigen zitten er negen mensen op een oppervlakte van anderhalve bij anderhalve meter. Dat is meten met twee maten, zo vindt de Nijmeegse theatermaker Job ten Berge. Hij vroeg maandagavond aandacht voor de ‘oneerlijke behandeling van de cultuursector’ op het Kelfkensbos in Nijmegen.

Negen kaarsen zet hij neer op het plein, in de vorm van een vliegtuig, maar ook van een theaterzaal. Als symbool voor de negen stoelen die er per persoon in het theater gereserveerd moeten worden. Want Job ten Berge begrijpt er niets meer van.

Niet uit te leggen

Ten Berge: ‘Volgens het RIVM is de kans niet zo groot dat je als coronapatiënt een heel vliegtuig aansteekt. Terwijl mensen daar meestal langer bij elkaar zitten in het theater. Dat is niet uit te leggen.’

Evenmin vindt ten Berge het niet uit te leggen dat er vier miljard euro staatssteun naar de vliegsector gaat terwijl de cultuursector als ‘doekje voor het bloeden’ 300 miljoen euro krijgt. ‘En dat is dan nog voor de gebouwen, die vaak toch al in handen zijn van de overheid.’

Tegenwerking

Job ten Berge is als acteur gewend om voor een publiek te staan tot soms wel tienduizend man. Maar nu zit hij al maanden thuis. ‘Minister Wiebes noemt dat een ondernemersrisico voor zzp-ers en dat risico wil ik ook best dragen. Maar als wij dan komen met een creatieve oplossing om buiten op te treden krijgen we weer geen evenementenvergunning. Zo worden we wel tegengewerkt.’

Een van de argumenten van het RIVM om vliegen wel toe te staan is dat er minutieus wordt vastgelegd wie er in het vliegtuig hebben gezeten, zodat bij een eventuele besmetting iedereen opgespoord kan worden. Maar dat argument gaat er bij Ten Berge niet in. ‘Als je kaartjes koopt voor het theater moet je ook al je gegevens invullen. Ik vind gewoon: gelijke monniken gelijke kappen.’