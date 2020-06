Bezorgde Zutphenaren willen dat gemeente uitrol van 5G stopt

Zo'n dertig inwoners van Zutphen hebben maandagavond bij het stadhuis aandacht gevraagd voor de uitrol van 5G. Ze maken zich ernstige zorgen over de effecten van de straling van het snelle netwerk dat dit jaar nog in ons land wordt uitgerold.

Zendertjes in honderden lantaarnpalen moeten dit supersnelle mobiele netwerk mogelijk maken. De groep Stop 5G Zutphen is bang dat door al die nieuwe antennes de straling in en rondom de stad flink toeneemt.

Zorgen om gezondheidsrisico's

Leden van de actiegroep deelden hun zorgen maandagavond in de gemeenteraad. Ze vinden dat de bouw van het netwerk pas verder mag gaan als duidelijk is dat er geen reële gezondheidsrisico's kleven aan de extra antennes. Daarnaast wil de groep dat Zutphen haar inwoners actief, eerlijk en open informeert over 5G.

5G is de nieuwe generatie mobiel internet, opvolger van het huidige 4G. Daarmee kunnen we onder meer een stuk sneller internetten. Vanaf 29 juni worden de eerste frequenties die nodig zijn voor de nieuwe, snellere 5G-netwerken geveild.

Met een burgerinitiatiefvoorstel probeerde de groep Stop 5G Zutphen bovenstaande op de raadsagenda te zetten. De gemeenteraad wees dit voorstel echter af, omdat het onderwerp volgens hen niet behoort tot de bevoegdheid van de raad, maar van het Rijk. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is de straling bij de uitrol van een 5G-netwerk daarnaast ook veilig.

'Kijk naar andere gemeenten'

De bezorgde inwoners vinden dit te kort door de bocht. 'Wij vragen u opnieuw, samen met ons, serieus te kijken naar alle mogelijkheden en bevoegdheden die u als gemeente wel hebt. Zodat onze gezondheid en privacy gewaarborgd kunnen worden', aldus Maarten Spaargaren.

Hij hoopt dat Zutphen onderzoek wil doen naar de effecten op de gezondheid. ‘Meten is weten, dat gebeurt in Zeist al. Dus ik denk dat het zinvol is om daar verder op in te haken.’ Wethouder Matthijs ten Broeke vindt dit een goed idee. 'Het lijkt me weinig moeite om de uitkomst van dat onderzoek te volgen, in Zeist.'

Kort geding

Om aan de zorgen van inwoners toch tegemoet te komen, organiseren de lokale fracties binnenkort een forum. Er is dan ruimte om het debat te voeren over de gezondheidsaspecten van elektromagnetische straling en de rol van de gemeente in dezen. Verontruste inwoners kunnen hierbij hun inbreng leveren.

De rechter bepaalde eind mei dat de uitrol van het 5G-netwerk in Nederland mag doorgaan. Stichting Stop5GNL spande een kort geding aan om de bouw van het netwerk in ons land tegen te gaan. Volgens hen is er geen goed onderzoek gedaan naar de gezondheidsrisico's van straling door 5G. De rechter ging daar niet in mee.

