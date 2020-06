Deze student heeft dankzij Dragons' Den zijn eigen bedrijf met 15 medewerkers

In een oude bedrijfsruimte op industriepark Kleefse Waard in Arnhem bestiert Hoftijzer zijn bedrijf Tholin robots. In de ene ruimte zit het kantoor, verspreid over de andere ruimtes staat een dozijn 3D-printers zijn volgende prototype realiteit te maken. De printers maken de onderdelen voor zijn controlsuit, een soort pak dat je kan aantrekken waarna een robot al je bewegingen opslaat en nadoet.

Bekijk de beelden. De tekst gaat eronder verder.

Moed al een beetje opgegeven

Zondag was Hoftijzer te zien als deelnemer van het tv-programma Dragons' Den, waar hij een presentatie gaf in de hoop dat een van de investeerders 100.000 euro in zijn bedrijfje wilde pompen. Die opzet lukte, want de laatste investeerder hapte toe.

'Bij de derde en vierde nee had ik de moed al een beetje opgegeven. Ze hadden gelijk. Ik stond daar met iets wat nog niet werkte en een bedrijf dat nog geen omzet had gedraaid. Dan is het logisch dat niemand investeert omdat ze een groot risico nemen. Maar toch, Shawn Harris ging akkoord met de deal.'

Bedrijf is een bv geworden

De pitch bij het programma was in november. Sindsdien is het bedrijf een bv geworden en is Hoftijzer bezig met de uitbreiding. 'Ik wil gewoon zo snel mogelijk een goed werkend product aanleveren. Ik heb nu veel meer capaciteit om de prototypen sneller te produceren. Dat was anders niet gelukt.'

De eerste versie van zijn robot bouwde Hoftijzer nog op de boerderij, met onderdelen van internet. Nu houdt hij vijftien studenten van de HAN aan het werk. Uiteindelijk wil hij meer dan alleen een robot voor aan de productielijn.

'Ook andere sectoren als logistiek, zorg, landbouw, alle sectoren eigenlijk. Ik wil daar geschikte robots voor maken.' Maar eerst wil hij nog afstuderen. 'Dat ben ik wel van plan. Ik ga volgend jaar mijn examenjaar in en ik leer nu wat ik gelijk kan gebruiken.'