'Het wordt ons onmogelijk gemaakt om te boeren', is oordeel over stikstofrapport

LTO en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond zijn niet te spreken over het rapport van de adviescommissie over stikstof onder leiding van Johan Remkes. Die kwam maandag met het eindrapport over de stikstofproblematiek. Binnen tien jaar moet er vijftig procent minder stikstof worden uitgestoten. Hoogleraar Wim de Vries (WUR) noemt dat ambitieus.

Volgens boerenbelangenorganisatie LTO schiet het advies van Remkes ernstig tekort. 'Nederland is als een klein land met de vele onhaalbare kritische depositiewaarden een doodlopende tunnel in gelopen', schrijft LTO in een persbericht. Volgens de organisatie slaat 'botweg reducties opleggen' innovatie dood. In het rapport van Remkes wordt voor een groot deel gekeken naar de agrarische sector en vooral naar bedrijven die veel uitstoten en dicht bij kwetsbare natuurgebieden liggen.

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond is diep teleurgesteld. 'We hebben als sector een plan neergelegd en er wordt bitter weinig van overgenomen', reageert Bertus Doppenberg. 'Het wordt ons onmogelijk gemaakt om te boeren. Het is een advies, maar ik hoop dat de bevolking wakker wordt en dat zij beseffen dat zij dit gaan betalen', stelt Doppenberg.

Zie ook: 'Stikstofuitstoot moet binnen tien jaar zijn gehalveerd', zegt commissie Remkes

Herkenning in rapport

De provincie Gelderland ziet juist veel herkenning in het rapport. 'Gelderland wordt het meest geraakt. Wij hebben de meeste Natura 2000-gebieden, de meeste boeren, veel industrie en we hebben twee miljoen inwoners', zegt gedeputeerde Peter Drenth bij Radio Gelderland. 'We herkennen veel van wat de commissie constateert.' Hij is vooral te spreken over de gebiedsgerichte aanpak: voor elke regio een eigen plan.

Drenth ziet ook voor de agrarische sector voldoende ruimte. 'Als je op een wat andere manier gaat boeren, kun je de emissie enorm terugbrengen. Dat heeft de sector ook aangegeven met haar plannen: dat ze tot de helft van de uitstoot zouden kunnen komen in een jaar of tien. Ik denk dat het rapport van de commissie Remkes heel erg in de richting zit zoals we hem in Gelderland al aanvliegen.'

'Heel ambitieus'

Hoogleraar Wim de Vries van de Wageningen Universiteit noemt het advies 'ambitieus.' De Vries: 'We hebben de afgelopen maanden zitten dimdammen over minder dan een half procent (van 120 kilometer naar 100 kilometer op de snelweg). Vergeleken met dit gaat dat nergens over.' De commissie gaat met die vijftig procent een stuk verder dan het kabinetsbeleid dat uitgaat van ruim 25 procent.

En die reductie gaan niet alleen boeren in gebieden met veel intensieve veehouderijen merken, stelt de hoogleraar.'Er is geen gebied wat ontkomt aan de reducties', aldus De Vries. In het rapport wordt niet gesproken over het reduceren van de veestapel. 'Maar vijftig procent reduceren zonder dat je aan de veestapel komt is een heel moeilijk verhaal. Het lukt echt niet met kringlooplandbouw en hetzelfde aantal dieren.'

De Vries noemt de doelstellingen van de commissie een zware dobber. 'Het zou kunnen, als je zegt de natuur is ons zovéél waard.'