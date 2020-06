Louke deelt haar tuin graag: 'Leuk om zo andere mensen te ontmoeten'

Ze hoorde op de radio over dit initiatief: 'Ik dacht gelijk waarom niet? We vinden het leuk om mensen te ontmoeten'. Louke heeft haar tuin aangemeld via de site van deeltuinen. Op deze site staat een overzicht van alle mensen die hun tuin graag met andere willen delen.

Rijkdom

Het initiatief Deeltuinen is ontstaan tijdens de corona crisis: 'We wilde tuineigenaren en mensen zonder tuin met elkaar verbinden, zodat mensen zonder tuin op een veilige manier buiten konden zijn, ver weg van de drukte', laat Annabel Masullo van deeltuinen weten.

Het bezit van een ruime tuin of buitenverblijf is een rijkdom, maar niet voor iedereen binnen handbereik: 'Wij realiseerden ons dat veel meer mensen behoefte hebben aan een tuin, omdat zij bijvoorbeeld wonen in een stadswoning of op een bovenverdieping'.

Deeltuinen blijven

Ondanks dat de maatregelen rond het coronavirus inmiddels wel versoepeld worden is het wel de bedoeling dat het initiatief deeltuinen door blijft gaan en dat mensen van elkaars tuin kunnen genieten. Mensen met een tuin kunnen zich ook via de site aanmelden. Zij kunnen daarbij zelf aangeven of het gaat om een tuin dat geschikt is voor kinderen of ouderen. Maar ook bijvoorbeeld of mensen mee mogen helpen bij het tuinieren.

De tuin voor Louke is vooral geschikt voor mensen die op zoek zijn naar rust en lekker willen relaxen.Ook nieuwsgierig geworden naar de tuin? Of wilt u kijken of er een tuin is in uw buurt waar u gebruik van kan maken? Kijk voor meer informatie op de site van Gelderland Helpt.





