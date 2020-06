Vierdaagsefeesten moeten het zonder voorzitter doen

Hamers was zeven jaar voorzitter. 'Onder zijn voorzitterschap kwamen betekenisvolle innovaties bij de Vierdaagsefeesten tot stand op het terrein van veiligheid, duurzaamheid en dag-programmering', schrijven Antoine Driessen en Ina Hol namens het bestuur in een verklaring.

'We hadden dit bericht graag in de komende derde week van juli met u willen delen. Omdat Vierdaagsefeesten 2020 echter niet doorgaat, willen wij duidelijkheid geven over het vertrek van Walter per 1 oktober 2020, zodat hij zelf ook zijn toekomstig pad kan kiezen', aldus het bestuur.

Laatste Vierdaagsefeesten

De Vierdaagse gaat dit jaar niet door. Er vinden tot 1 september geen grote evenementen plaats vanwege het coronavirus. Dat heeft tot gevolg dat de Vierdaagse en de Vierdaagsefeesten dit jaar zijn afgelast.

'Het grootste evenement van Nederland organiseren is in deze tijden niet te doen', zei Hamers na de afgelasting. 'Dus we staan achter dit afgekondigde evenementenverbod. Neemt niet weg dat afgelasting ontzettend verdrietig is.'

De editie van 2019 was dus Hamers' laatste editie.

