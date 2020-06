LIVE | Arnhemse terreurzaak voor rechter: advocaat verrast met document over uitlokking

Zes mannen uit Arnhem en omgeving moeten de komende dagen voor de rechter verschijnen in de grootste terrorismezaak in jaren. Woensdag is de inhoudelijke behandeling van de zaak begonnen. De verdachten zouden een terroristische aanslag op een festival in ons land hebben voorbereid.

Volg de rechtszaak via ons liveblog. De tekst gaat daaronder verder.

De mannen worden in september 2018 bij een grote politieactie opgepakt. Op verschillende plekken in Arnhem, Huissen, Weert en Rotterdam worden invallen gedaan. De politie infiltreert in de groep en levert daarbij onklaar gemaakte wapens. Daarbij maakt de politie ook gesprek- en video-opnames. Een vakantiehuisje in Weert waar vier verdachten de wapens in handen krijgen, hangt vol met opnameapparatuur. Daar worden deze mannen ook aangehouden.

Ook in Arnhem worden verdachten opgepakt. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is zo een grote aanslag in Nederland voorkomen.

Zie ook: Terrorismeverdachte had voldoende chemicaliën voor grote explosie

Kalasjnikovs en grondstoffen voor bommen

Hoofdverdachte Hardi N. (36) wordt gezien als de spil in de vermeende Arnhemse terreurcel. Hij zou voor de aanslag 5 man op de been hebben gebracht: Waïl El A. (22), Nabil B. (23), Morat M. (23), Shevan A. (31) en Nadeem S. (27). Ze zouden een ontploffing hebben willen veroorzaken en grondstoffen voor bommen -zoals kunstmest- hebben aangeschaft. Ook worden ze ervan verdacht Kalasjnikovs te hebben gekocht en zich te hebben laten trainen in het gebruik van die automatische vuurwapens.

Twee van de verdachten, Wail el A. en Nadeem S., werden in september 2015 in Turkije opgepakt, toen ze vermoedelijk onderweg waren naar Syrië. In Nederland zijn ze daarvoor tot 2 en 3 jaar cel veroordeeld.

'Uitgelokt'

Tijdens een rechtszitting in augustus vorig jaar zegt de hoofdverdachte dat hij uitgelokt is: 'Ik ben niet de grootste terrorist van Nederland.' Voor de advocaten van de verdachten is het ook de vraag of hun cliënten niet uitgelokt zijn door de infiltranten. Volgens de officier van Justitie wijst niets in het dossier daarop. Hij stelt dat er bij huiszoekingen voldoende materialen zijn gevonden om een halve kilo explosieven te maken.

De rechtbank in Rotterdam zou de zaak in april inhoudelijk behandelen, maar dat moest door de coronacrisis worden uitgesteld. Voor de behandeling zijn liefst elf dagen uitgetrokken. De verwachting is dat de officier van justitie op 19 juni met de strafeis komt.

Zie ook: