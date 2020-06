'Arnhemse terreurverdachte werkte vlak voor arrestatie met kwetsbare jongeren'

Arrestatieteams vielen in september 2018 op diverse plekken in de regio binnen. Foto: Omroep Gelderland

Terreurverdachte Hardi N. uit Arnhem heeft vlak voor zijn arrestatie in 2018 gewerkt met kwetsbare jongeren. Dat meldt RTL Nieuws. N. werkte onder meer in een jeugdinstelling in Doornenburg.

De Arnhemmer, die in september 2018 opgepakt werd bij een grote anti-terreuroperatie in zijn woonplaats, kreeg volgens RTL Nieuws toegang tot zeker drie woongroepen, terwijl hij niet over de vereiste papieren beschikte en hij een strafblad heeft met daarop een terroristisch misdrijf. Twee medewerkers beweren bovendien dat N. geprobeerd heeft mensen te bekeren tot de islam.

Woongroep in Doornenburg

Hardi N. werd toegelaten tot drie zorginstellingen: Ambiq in Hoogeveen, Aveleijn in Glanerbrug en De Kroon Zorg in Doornenburg. Het gaat om opvanglocaties waar kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking, psychische stoornissen of ontwikkelingsproblemen tijdelijk wonen en worden begeleid.

Bij De Kroon Zorg in Doornenburg was N. vijftien dagen woonbegeleider, in een woongroep voor kinderen vanaf vier jaar. Een medewerker zou het volgende tegen de politie hebben gezegd: 'Toen hij zijn geloofsovertuiging bij de kinderen probeerde op te dringen, zijn we met hem gestopt, omdat dit te ver ging. Hij probeerde eigenlijk kinderen te bekeren tot de islam. Dit betrof kinderen met verschillende achtergronden. Niet alleen islamitische.'

In een schriftelijke verklaring laat De Kroon aan RTL Nieuws weten dat Hardi N. nooit alleen is geweest met de zeven kinderen die daar destijds werden opgevangen en dat er altijd een andere begeleider bij is geweest.

N. plande mogelijk aanslag op evenement

Hardi N. en vijf medeverdachten werden in september 2018 tijdens een grote operatie opgepakt, omdat ze een aanslag op een evenement zouden beramen. Nederland was met de arrestaties aan een grote aanslag ontsnapt, stelde justitie destijds. Inlichtingendiensten kregen de veronderstelde terreurcel tijdig in het vizier en wisten te infiltreren. De mannen werden opgepakt in een vakantiehuisje in Weert.

Bij huiszoekingen werden destijds kunstmest en chemicaliën gevonden, voldoende om een halve kilo explosieven te maken. Welk evenement de

mannen op het oog hadden, als ze dat al hadden, is niet bekend. De zes zitten sinds hun aanhouding in voorarrest.

Zie ook: Verdachten 'Arnhemse terreurcel' blijven achter de tralies