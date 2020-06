Beeldje gestolen, 350 euro uitgeloofd voor gouden tip

't Drammertje, een beeld van carnavalsvereniging De Vrolijke Drammers dat tot vorige week op het Kerkplein in Loil stond, is gestolen van zijn sokkel. Aanknopingspunten richting een mogelijke dader zijn er niet, wel is er een beloning van 350 euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidt naar de vondst van het beeld.

'Iedereen in het dorp kent 't Drammertje', zegt Stefan Peters van de carnavalsvereniging over het in 2003 geplaatste beeld. 'Hier beginnen en eindigen veel van onze activiteiten.' Vorige week dinsdag bleek echter dat het beeld was verdwenen van de sokkel. Sindsdien is 't Drammertje spoorloos.

Aanvankelijk werd door De Vrolijke Drammers al een bedrag van 250 euro uitgeloofd voor de gouden tip. Dit weekend deed schuttersgilde Loil Vooruit daar nog honderd euro bovenop. 'Het is mooi dat ze op die manier meedenken', vindt Peters. 'Dat schetst natuurlijk ook de waarde van zo’n beeldje, dat zie je daarin terug.'

Zoektocht nog zonder succes

De verdwijning houdt de gemoederen in het dorp bezig, de beloning zet jonge dorpsbewoners letterlijk aan het werk. 'Die hebben gedacht: dat is makkelijk geld verdienen', zegt Peters. 'Ze hebben in het buitengebied en in sloten gezocht, maar tot op heden zonder succes.'

'Beeldje gaat zeker terugkomen'

Ongeacht of het originele Drammertje wordt teruggevonden, zal het symbool van De Vrolijke Drammers weer terugkeren op de sokkel. 'Als we de originele mal niet kunnen vinden, maken hem opnieuw', zegt Peters. 'Het beeldje gaat zeker terugkomen, hoe dan ook.'