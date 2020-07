Alphen aan de Maas 1968, waar de VIVO en de bakkers zijn verdwenen

De VIVO-supermarkt in 1968 - still uit de film

Alphen aan de Maas is in 1968 nog een bloeiende gemeenschap met drie bakkers, een slager en een grote VIVO-supermarkt. Als de cameraploeg van Johan Adolfs er dat jaar een dorpsfilm maakt beseft niemand dat daar ruim 50 jaar later weinig meer van over zal zijn.

Anno 2020 is er geen enkele winkel meer over in het dorpje aan de dijk. Om het hoofd boven water te houden is voetbalclub AVIOS (Alphen Vooruitgang is Ons Streven) gaan samenwerken met een vereniging uit Maasbommel en de fanfare, prominent aanwezig op beeld, is samengegaan met muzikale partners uit Dreumel.

Voetballen in de blubber aan de Maas - foto Omroep Gelderland

En de ballen drijven in de Maas

Eind jaren zestig zien we een paar AVIOS-jochies voetballen op een modderig veldje vlakbij de Maas. Met een beetje afzwaaier en wat wind zijn er in de loop van de jaren ongetwijfeld heel wat ballen in de rivier beland en richting westen van het land gedreven.

Parlevinkers en de Koude Oorlog

Alphen is vooral nog een boerendorp met veel mannen met petten en overalls. Was je geen boer dan (fabrieks)arbeider in Tiel of Oss, of nog verder van huis in de haven van Rotterdam. Fruitteelt was toen wel een bloeiende tak in het Alphense ondernemerschap. Veel hoogstam waaronder zelfs ouderwets grote kersenbomen.

Sommige dorpelingen konden wel aan de bak bij de plaatselijke mandenmaker, of als melkrijder of parlevinker die met bootje boodschappen bezorgde op schepen. Klanten waren onder meer de bemanning van de munitieschepen op de Waal, een Koude Oorlog-uitvinding: schepen met een verzegeld ruim met munitie te gebruiken wanneer 'de Russen' komen.

Netjes in beeld voor de dorpsfilm

Op de scholen zijn de kinderen goed voorbereid op de komst van de filmploeg. De jongens en meisjes lopen er allemaal netjes bij en een enkeling heeft zelfs een strikje voor. Voor de allerkleinsten is er het Wit-Gele kruisgebouw waar de groei van de jongste Alphenaren wordt gecontroleerd. Het gebouw is door het dorp zelf betaald onder meer door verkoop van lucifersdoosjes. De wijkzuster kent iedereen en ze houdt ook een oogje op hoe het er thuis bij de gezinnen aan toegaat.

Ondanks de winderige en regenachtige dag is er toch nog een kleine optocht door de fanfare en hebben ook de andere verenigingen zich nog even uitgesloofd voor de camera. Het is 20.15 uur op de kerktoren als de lange draaidag voor Alphen erop zit.

