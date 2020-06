Willem (8) mag eindelijk weer alle dagen naar school

Bekijk hieronder de video. De tekst gaat daaronder verder.

'Ik had een online spreekuur waar ouders zich konden melden als er dingen waren', vertelt ze. 'De eerste weken is daar twee of drie keer per dag gebruik van gemaakt en later was het soms zelfs helemaal niet.' Ze had verwacht dat er gemiddeld meer spanning en stress in huishoudens zou zijn, maar dat is volgens haar niet gebeurd.

Ook Willem Bos en zijn ouders kijken positief terug op de thuisles-tijd. 'Dat ging eigenlijk hartstikke goed', vertelt moeder Tamara Tijdink. 'We moeten hem een beetje op weg helpen in wat hij moet doen. Maar vaak had hij het schoolwerk al zo snel af dat we dachten 'Hoe gaan we hem de rest van de dag bezig houden?'.

Stilstand en structuur

'De stilstand van de afgelopen weken heeft er toe geleid dat mensen spanningen niet lieten oplopen, maar vooral gezocht hebben naar oplossingen om de sfeer in huis zo comfortabel mogelijk te houden', vertelt Van Deelen. Het toverwoord voor een fijne sfeer in thuislestijd was 'structuur', vertelt ze.

'Goede afspraken als het gaat om vrije tijd en leertijd en een duidelijke rolverdelingen tussen ouders. Maar ook het vasthouden aan een slaapritme. Daar waar ouders duidelijke afspraken hadden, gebeurden niet veel verrassende dingen.'

Problemen bij kleine groep

Overigens was er wel een kleine groep kinderen voor wie veel thuis zijn even geen pretje was. 'Als er al spanningen in het huis waren, kwamen sommige kinderen flink in de knel.' Ook waren er wel spanningen in gezinnen met meerdere kinderen die continu op elkaars lip zaten.

Volgens de kindercoach is het dan goed als een kind even weg van huis is, uit logeren bij een oom en tante bijvoorbeeld. Ook kinderen met gescheiden ouders hadden het soms lastig. 'Die vonden het moeilijker om de overgang van vader naar moeder te maken.'

Overprikkeling op de loer

Nu het weer allemaal normaal lijkt te worden, ligt 'overprikkeling' bij kinderen op de loer, vertelt Van Deelen. 'Nu kinderen de laatste weken van de zomervakantie weer bij elkaar in de klas zitten en er wellicht weer wat prestatiedruk komt, dat die overprikkeling die we zo lang niet gevoeld hebben, nu toch weer de kop opsteekt. Ik vermoed dat dat een item voor de komende tijd zal zijn.'