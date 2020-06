Corona hakt er flink in voor theater, gemeente moet bijspringen

De toekomst van theater De KiK in Elst is onzeker. Vanwege corona-maatregelen is er minder ruimte voor bezoekers, waardoor de organisatie lastig haar hoofd boven water kan houden. Daarom vraagt het bestuur nu om financiële hulp van de gemeente.

‘Veel voorstellingen worden geannuleerd, waardoor we onze inkomsten fors zien teruglopen’, begint Rita Kosman, bestuurder van De KiK. Activiteiten in het theater lagen de afgelopen maanden stil. In september begint het nieuwe theaterseizoen weer, maar de corona-regels gooien toch wat roet in het eten.

‘Eerder hadden we 148 plaatsen, nu passen er nog maar vijftig mensen in het theater omdat iedereen afstand moet houden. Dat maakt het voor artiesten en bedrijven minder aantrekkelijk om onze zaal af te huren’, legt ze uit. ‘We komen dan dus echt geld tekort. Als dat niet verandert, zitten we aan het einde van dit jaar echt in de problemen.’

‘We kunnen overleven’

Nu heeft het bestuur van De KiK financiële hulp aangevraagd bij de gemeente Overbetuwe, zodat het theater de tekorten op kan vangen. ‘Het komende jaar wordt lastig’, meent Kosman. ‘Maar met een bijdrage van de gemeente kunnen we het theaterseizoen overleven, waarna we weer op een normale manier verder kunnen gaan.’

De bestuurder is bang dat niet alleen theatermakers de dupe zijn van het corona-probleem, maar dat ook de doorsnee Elstenaar er straks mee te maken heeft. ‘Er wordt hier namelijk ook muziekles gegeven, verenigingen repeteren hier, er zijn schooloptredens’, vertelt ze. ‘Die hebben dan ook geen plek meer.’